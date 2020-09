Der Sieg am Montagabend hätte sogar noch klarer ausfallen können, legten die Gastgeber doch einen Bilderbuchstart hin und führten schnell mit 6:1. Dass der Kantersieg nicht gelang, lag am unteren Paarkreuz: Dort betrieben die Rheder, nachdem der Eper Sieg bereits feststand, Ergebniskosmetik und fuhren noch zwei Zähler zu ihren Gunsten ein.

Großen Anteil am dritten TVE-Saisonerfolg hatte neben Patrick Brouwer, der an der Spitze seinen Kontrahenten keinen einzigen Satzerfolg gönnte, das mittlere Paarkreuz: Sowohl Ralph Schippers als auch Kai Hirsch behielten eine weiße Weste, wobei Hirsch auch nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen ist. Die noch fehlenden Punkte steuerten Markus Brinker an Position zwei und Jannik Bendfeld im unteren Paarkreuz bei.