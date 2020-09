HSG will die zweite Chance nutzen

Der Vorjahresaufsteiger startet jedoch nicht sofort, sondern am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen die Füchse Berlin in das Spieljahr 20/21.

Im Jahr eins nach dem Aufstieg hatten die Grafschafter einen schweren Stand in der angeblich „stärksten Liga der Welt“. Nach dem coronabedingten Saisonabbruch wurde die Eliteliga jedoch aufgestockt von 18 auf 20 Mannschaften. Und das bescherte auch der HSG den Klassenerhalt.

Trotz einer deutlichen Heimniederlage im November geht die HSG Nordhorn-Lingen am Samstag (Anwurf 20.30 Uhr) im Nordhorner Euregium mit einer angenehmen Erinnerung in die Partie gegen die Füchse Berlin. In der Hauptstand gelang den „Roten“ kurz vor dem frühzeitigen Saisonabbruch ein Überraschungscoup. In der Max-Schmeling-Halle („Fuchsbau“) beendete der Außenseiter seine Negativserie und siegte vor 5750 Zuschauern mit 32:30. Für die HSG war es erst der zweite Saisonsieg.

Daran denken die Verantwortlichen in Nordhorn und Lingen sicherlich gerne zurück, auch wenn diese Partie kein Gradmesser für die kommende Aufgabe ist.

Personell hat sich bei der HSG einiges verändert, die wichtigsten Kräfte auf der Platte konnten aber allesamt gehalten werden. Allen voran Routinier und Torjäger Robert Weber, der im Februar neben dem niederländischen Nationalkeeper Bart Ravensbergen in Berlin herausragte.

Einen Wechsel gab es jedoch auf der Trainerbank. Für den Isländer Geir Sveinsson, der erst drei Tage vor Saisonbeginn das Amt übernommen hatte, rückte mittlerweile Daniel Kubes in die Verantwortung. Der frühere Abwehrchef der HSG wechselte vom Zweitligisten TV Emsdetten zurück in die Grafschaft. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft nach einem schwierigen Jahr in der 1. Liga einen neuen Impuls auf der Trainerbank braucht“, teilte die HSG dazu im Mai mit.

Kubes soll dafür sorgen, dass die HSG Nordhon-Lingen ihre zweite, eigentlich unverhoffte Chance zu nutzen weiß. Als Aufsteiger hat die HSG viele Erfahrungen gesammelt, auch negative. Daraus gilt es nun im nächsten Anlauf die Lehren zu ziehen. In Bezug auf zum Beispiel Geschwindigkeit und Körperlichkeit weiß die Mannschaft jetzt von Beginn an, was in der 1. Liga gefordert wird – und muss in allen Bereichen zulegen, um in der neuen Spielzeit ihre Erstligatauglichkeit zu beweisen.

Dass diesmal mehr möglich ist, bewies die HSG in ihren letzten zwei Testspielen, beide gegen den Ligarivalen TuSEM Essen. Das 23:24 im Euregium war für Kubes vom Ergebnis her nebensächlich. Aber er gewann wichtige Erkenntnisse. „Ich habe erwartet, dass wir einen Tick besser im Angriff spielen; da hatten wir Probleme. Wir müssen in so einem Spiel normalerweise so an die 30 Tore werfen.“ Doch TuSEM verlangte der HSG viel ab. „Das war ein fantastischer Test. Wir haben die ganze Zeit unter Stress und Druck gestanden. Genau so ein Spiel haben wir in dieser Phase gebraucht.“

Und Kubes` Schützlinge gaben auch schnell die passende Antwort. In Essen setzten sie sich 28:27 durch. „Wir hatten im Angriff viele gute Aktionen und mehr Präzision“, erkannte Kubes, der erstmals auch den schwedischen Neuzugang Markus Stegefelt im Rückraum aufbieten konnte.

Für das Heimspiel gegen die Füchse Berlin sieht sich die HSG damit sportlich und in Bezug auf die Regelungen wegen der Pandemie gut gerüstet.

Nach heutigem Stand darf die HSG Nordhorn-Lingen mit 952 Zuschauern in ihren Heimspielen planen. Auch zahlreiche Fans aus Gronau und Umgebung drücken der HSG die Daumen, ergattern vielleicht mal ein Ticket.

Auf einen Verkauf von Dauerkarten für die zweite Bundesliga-Spielzeit nach dem Wiederaufstieg verzichtet der Verein aber. „Aufgrund der möglichen dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie müssen wir davon absehen“, sagt Geschäftsführer Matthias Stroot. Stattdessen wird der Klub zunächst bis zum Jahresende für die jeweiligen Heimspiele in Nordhorn und Lingen den Einzelticket-Verkauf jeweils eine Woche vor dem Spieltag starten.