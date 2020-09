Auch das Rückspiel fiel dem coronabedingten Saisonabbruch zum Opfer. In Neuenkirchen hatte Vorwärts deutlich gewonnen. Versäumtes wird aber nun nachgeholt. Am Sonntag um 17.30 Uhr erwartet Vorwärts Gronau den alten Rivalen aus dem Nachbarkreis in der Halle 1 an der Laubstiege.