Gestrafftes Programm an drei Tagen

Es ist die erste Pferdesportveranstaltung, die der Verein in diesem Jahr durchführt, sie wird als eine besondere in die Vereinsgeschichte eingehen.

Der Verein hat ein Hygienekonzept erstellt, das mit dem Ordnungsamt der Stadt Gronau abgestimmt wurde und dessen strikte Einhaltung die Basis für diese Veranstaltung ist. So wird es z.B. nur einen Zugang zum Vereinsgelände geben, die exakte Registrierung aller Personen ist obligatorisch.

Auch im sportlichen Bereich ergeben sich Änderungen. Es wird an allen drei Tagen deutlich weniger Prüfungen geben, was der Einhaltung der Hygienevorschriften geschuldet ist.

Der Auftakt morgen steht ganz im Zeichen der Springpferdeprüfungen und gibt den professionellen Reitställen die Möglichkeit, ihre jungen Pferde vorzustellen.

Ab 11 Uhr laufen die Prüfungen in den Klassen A bis M. Die letzte Prüfung wird gegen 18 Uhr beendet sein. „Auf den Zuschauermagneten der letzten Jahre, die Springprüfung der Klasse S, muss in diesem Jahr schweren Herzens verzichtet werden“, erklärt Geschäftsführer Hermann-Josef Terfort.

Der Samstag startet um 8:45 Uhr mit einem Springwettbewerb. Auch an diesem Tag gibt es nur fünf Prüfungen bis zur Leistungsklasse L. Diese sind so gewählt, dass insbesondere die heimischen Starter*innen die Möglichkeit haben, sich und ihre Pferde zu präsentieren. Auch am Samstag wird die letzte Prüfung, eine Springprüfung der Klasse L, gegen 18 Uhr beendet sein.

Um auch den Dressursportlern*innen gerecht zu werden, steht der Sonntag ganz im Zeichen des Dressurreitens. Ab 8:30 Uhr finden fünf Prüfungen in den Leistungsklassen E bis L statt. Die erste Prüfung ist eine Dressurprüfung der Klasse E. Den Abschluss bildet ab 13:45 eine Dressurreiterprüfung der Klasse L. Diese Prüfung wird gegen etwa 16 Uhr beendet sein.

An den drei Tagen ist für das leibliche Wohl aller, wenn auch in eingeschränktem Rahmen, gesorgt.

Ausdrücklich weist der Verein darauf hin, dass in den Bereichen, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, auch für die Besucher Maskenpflicht herrscht.