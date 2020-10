Dann wird eben der 111. Geburtstag gefeiert

Corona machte auch hier einen Strich durch die Rechnung, sodass die Versammlung erst jetzt durchgeführt wurde.

Beim Rückblick auf das Jahr 2019 hatten der Vereinsvorsitzende Wilhelm Nassmacher und die sportlichen Leiter zunächst sehr viel Positives zu berichten. So lobte Nassmacher u.a. das große Engagement zahlreicher Mitglieder insbesondere bei Fortbildungen und bei der Neugestaltung des Aufenthaltsraums im Freibad sowie des Jugendvorstands bei der Beschaffung von T-Shirts zum 110-jährigen Geburtstag des Vereins.

Der sportliche Leiter Elmar Buss berichtete von der erfolgreichen Teilnahme zahlreicher Schwimmerinnen und Schwimmer an rund zehn Wettkämpfen im Jahr 2019 und von der Durchführung verschiedener Veranstaltungen wie des Kidscup, des Bambino- und Dämmerungsschwimmens, des Staffelschwimmens und der Stadtmeisterschaften für die Schulen sowie den Vereins- und Stadtmeisterschaften.

Platz drei, punktgleich mit dem Zweiten, schlossen die Herren ab. Dazu gibt es zwei gemeldete Jugendmannschaften, die viele positive Ansätze zeigten. Das ließ auch Wasserballwart Peter Rabaschus zufrieden zurückblicken.

Besonderer Lohn für die vielen guten sportlichen Leistungen war auch die Nominierung von Michelle Pancerz zur Gronauer Sportlerwahl, wo sie Platz drei belegte. Dieses Ereignis hoben sowohl der erste Vorsitzende wie auch der sportliche Leiter hervor.

Mit dem 13. März wurde dann alles anders. Für mehr als zwei Monate ruhte der Sportbetrieb vollständig. Erst mit der Freibadsaison konnte ab Ende Mai zumindest wieder trainiert werden – und das mit sehr guter Beteiligung, wie Nassmacher und Buss betonten. Wettkämpfe fanden mit Ausnahme des Pokalschwimmens in Borghorst Ende August nicht statt. Das Bambinoschwimmen am 7. März blieb die einzige Veranstaltung des SVG im Jahr seines 110-jährigen Geburtstags.

Eine neue Herausforderung wartet mit dem Beginn der Hallenbadsaison auf den Verein. Es stehen deutlich weniger Trainingszeiten als in früheren Jahren zur Verfügung. Außerdem dürfen nur feste Gruppen, für die eine Anmeldung vorab erforderlich ist, gemeinsam trainieren. Da maximal 39 Schwimmer gleichzeitig im Schwimmbecken sein dürfen, ist es möglich, dass der eine oder andere dann und wann auch mal mit einem Platz auf der Warteliste vorliebnehmen muss. „Für das Training mit dem Ball steht uns in der Woche gerade eine halbe Stunde zur Verfügung“, berichtet Rabaschus. Dennoch ist er optimistisch, dass die Wasserballsaison mit der Herrenmannschaft und einer Jugendmannschaft stattfinden kann, nachdem jetzt signalisiert wurde, dass die Spiele nach der öffentlichen Badezeit am Samstagabend ausgetragen werden können.

Buss dagegen berichtete, dass Schwimmwettkämpfe während der Hallenbadsaison, solange die Corona-Einschränkungen gelten, kaum stattfinden werden.

Nach den Berichten des Vorstandes und dessen Entlastung stand die Wahl eines Drittels des Vorstands auf der Tagesordnung. Gewählt bzw. wiedergewählt wurden Wilhelm Nassmacher als 1. Vorsitzender, Monika Klümper als Geschäftsführerin, Pascal Tuband als Sozialwart, Yvonne Chrudina als 2. Frauenwartin, Josi Huke als 2. Zeug- und Gerätewart, Michelle Pancerz als 2. Webmasterin und Werbe- und Pressewartin sowie Monika Wehmeier und Paul Harkenes als Kassenprüfer.

Schließlich blickte Wilhelm Nassmacher trotz der Schwierigkeiten, die die Pandemie dem Verein bereitet, vorsichtig optimistisch in die Zukunft: „Dann können wir ja vielleicht den 111. Geburtstag etwas ausgiebiger feiern“, schloss er die Versammlung.