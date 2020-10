Keine Siegerehrung im Parcours

Je fünf Prüfungen wurden am Freitag und Samstag in der Reithalle in den Bülten abgehalten. Jedoch gab es dieses Jahr keine Siegerehrungen im Parcours. Diese Maßnahme war ein Aspekt eines ausgeklügelten Hygienekonzepts. Immerhin konnte der RZFV Epe so seinen Aktiven dann doch noch ein sportliches Highlight in diesem Jahr bieten.

Die erste goldene Schleife beim dreitägigen Hallenturnier des RZFV Epe verdiente sich Alexandre Boursier. Auf dem Hengst Kenzo gewann der für den RFV Emsbüren startende Franzose eine Springpferdeprüfung der Kl. A** für 4-5-jährige Pferde. Mit der Wertnote 8,50 verwies er Hendrik Dowe (Heiden) auf Coraquada (8,40) und Juliane Rölfing (Gestüt Forellenhof) auf Cornet´s Wild Berry (8,30) auf die Plätze zwei und drei. Manuela Schweizer vom LZRFV Gronau wurde auf Diabalou Boy PS (8,20) als Vierte platziert.

In der Springpferdeprüfung der Kl. A** für 4-6-Jährige gewann Reto Weishaupt (RV Ahaus-Ammeln) auf Aragucchi (8,50) die erste Abteilung vor Hendrik Dowe und Yann Chartier (Borken). Die zweite Abteilung sah Hendrik Dowe auf Amsterdam (8,30) vorne – vor Manuela Schweizer auf Diabalou Boy PS (8,20) und ihrem Vereinskameraden Alexander Kernebeck auf Donna (8,10). Mit Janco (8,00) wurde Schweizer zudem Vierte.

Der seit diesem Jahr für den RFV Ochtrup im Sattel sitzende Hendrik Zurich entschied die Springpferdeprüfung Kl. L für 5-7-Jährige für sich. Auf dem Westfalenhengst Canabaz erhielt er die Wertnote 9,00. Eine Schleife erhielten auch die Gronauer Nele Paganetty auf Cornetto (8,40) als Vierte sowie auf Rang neun Manuela Schweizer auf Janco (8,20) und Alexander Kernebeck auf Donna.

Paganetty und Cornetto bestätigten ihre gute Form in der Springpferdeprüfung Kl. M* (5-7-J.) mit dem dritten Platz (8,80) hinter Laura Emming (Borken) auf Carisa (9,20) und Hendrik Zurich auf Canabaz (8,90). Manuela Schweizer wurde Sechste mit Cavallina (8,30) und Neunte mit Kalimero (7,80).

Im Youngster Springen (Springprüfung Kl. M* für 6-8-J.) trug der Gronauer Alexander Kernebeck auf Chanel des Aucels hauchdünn den Sieg davon. Fehlerfrei meisterte er den Parcours in 47,17 Sek. vor Juliane Rölfing auf Come and feel O (47,21 Sek.). Null ging auch Manuela Schweizer mit Insallah und Lukrativ auf den Plätzen sieben und acht.

Für den ersten Heimsieg sorgte am frühen Samstag Barbara Klöpper auf Geertje im Standard-Spring-WB. Platziert wurden auch Lina Hübscher (Epe) auf Kasperlino (Rang vier), Alexa Terdenge (Gronau) auf Happy Feat (Rang acht) und Lena Doetkotte (Epe) auf Kaskade als Zehnte.

Im Springreiter-WB freute sich Lina Hübscher auf Kasperlino (7,90) über die silberne Schleife.

Ebenfalls Zweite wurde Aylin Benölken mit Levado (8,30) in der Stilspringprüfung Kl. A*. Höher bewertet als die Eperanerin wurde in dieser 1. Abteilung nur Elisa Kleverth (Stadtlohn) auf Concord (8,60). Lynn Schulze Wext (Epe) mit Quick Step (7,90) belegte den vierten Rang. Die Schöppingerin Sarah Deitert mit Catalunya (7,60) wurde als Siebte platziert.

In der 2. Abteilung jubelte mit Liz Große Voß auf der Stute Diva (8,40) wiederum eine Eperanerin. Ivy Schroer (Gronau) erreichte mit Cento´s Dumbledore (8,00) den dritten Rang. Sechste wurde Carla Große Hündfeld (Epe) mit Sunny Checko (7,70).

In der Springprüfung Kl. A** hießen die Sieger in den beiden Abteilungen Philipp Mensing (Ahaus) auf Caracas (0/47,60 Sek.) und Jana Reuß (Legden) auf Sunny Bloody Mary (0/47,96 Sek.). Das gute Abschneiden der Gastgeber rundeten in der 1. Abteilung Mathias Doetkotte auf Candela als Dritter, Nicole Rudde auf Le Coeur als Fünfte und Vivien Benölken auf Palina als Siebte ab.

Und auch in der zehnten Turnierprüfung, der letzten am frühen Samstagabend, gab es freudige Gesichter im Lager des Gastgebers. Den Sieg in der mit 51 Teilnehmern besetzten Springprüfung der Kl. L holte sich Mathias Doetkotte. Der Eperaner blieb auf der zehnjährigen Stute Candela nicht nur ohne Abwurf, sondern legte mit 54,32 Sek. auch die deutlich beste Zeit bei seinem Heimsieg hin. Damit war er mehr als zwei Sekunden schneller als Kevin Zaremba vom LZRFV Gronau, der auf Levita (0/56,41 Sek.) die goldene Schleife in der 2. Abteilung gewann. Platziert wurden in dieser Prüfung zudem Manuela Schweizer als Dritte mit Jaguar (0/58,84 Sek.) und als Vierte die Gronauerin Leonie Bosch mit Sandmann (0/60,89 Sek.).

Fortgesetzt wird das Turnier in Epe am Sonntag ab 8.30 Uhr mit fünf Dressurprüfungen.