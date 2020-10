„Das hat der Platz dann wohl doch nicht verkraftet“, nahm Rick Reekers die Meldung am Sonntagvormittag hin. Was blieb ihm auch anderes übrig. Denn die Partie in der Kreisliga A1 zwischen RW Nienborg und dem FC Epe 2 fiel im Eichenstadion wegen der zuvor starken Regenfälle buchstäblich ins Wasser.

In der A-Liga blieb es die einzige Absage. Betroffen von Spielausfällen waren allerdings nicht nur die Rot-Weißen und Blauen. Denn im Waldstadion in Ellewick rollte am Sonntag ebenfalls kein Ball. Leidtragende waren in diesem Fall in der Bezirksliga also die Kicker vom ASV und natürlich Gegner Vorwärts Epe . Ärgerlich, die Elf von Marco Aydin hätte gerne den Schwung nach dem ersten Saisonsieg gegen VfL Ramsdorf mitgenommen.

In der Kreisliga C1 schaute derweil auch der FC Turo d‘Izlo gegen Union Wessum 2 in die Röhre.