Spielertrainer Andre Hippers hatte vor dem Ausgleich bei einem Kopfballduell ein Stürmerfoul eines Coesfelders gesehen. Das bewertete der Unparteiische Henrik Jasper nicht so und Mika Rotthäuser netzte zum 1:1 ein (74.). Lucas Jacobs (82.) und Lukas Höseler (86.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. „Sicherlich waren wir in dieser Phase ein wenig grün, aber egal auf welchem fußballerischen Niveau: Rein emotional schlägt ein Spiel in solchen Momenten um“, sagte Hippers und machte seinem Team nur bedingt Vorwürfe.

Was er ihm ankreidete, war die Chancenverwertung: „Bis zur 70. Minute hätten wir das Spiel entschieden haben müssen. Das war lehrreich für uns.“ Allein vier Situationen zählte der Coach auf, in denen einer seiner Spieler allein auf den Coesfelder Torhüter zulief. Da der FCE eine relativ hohe Grundordnung gewählt hatte, kam auch die SG zu ein, zwei guten Umschaltmöglichkeiten.

Den einzigen Eper Treffer steuerte Philipp Hörst vom Elfmeterpunkt bei (24.). Dem war eine kuriose Szene vorausgegangen, denn Coesfelds Kevin Brenneke wollte den Ball ins Toraus rollen lassen und schirmte diesen ab. Er erwartete einen FCE-Angreifer. Der kam auch, berührte ihn aber nach Aussage Hippers‘ nicht. Brenneke ließ sich fallen und schnappte sich die Kugel mit der Hand. Schiri Jasper pfiff und deutete zur Verwunderung der Roten auf den Punkt. „Das hat er gut gesehen, Kompliment“, lobte Hippers.