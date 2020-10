Das Team trat geschlossen als Einheit an, so dass zum Beispiel Nachwuchstalent Lina Schultewolter top motiviert in ihre beiden Tagesduelle gegen ABC Münster und die Sportschützen Alstätte ging.

Die erst 14-Jährige hätte mit ihren Wettkampfergebnissen auch locker für das Westfalenligateam an den Start gehen können, waren sich die Verantwortlichen sicher. Sie kam mit zuerst 387 und dann nachfolgend 391 Ringen vom Schießstand. „Lina ist eine Bereicherung fürs Team, sportlich wie menschlich. Wir freuen uns sehr über ihre Entwicklung und die daraus resultierenden Leistungen“, lobte Teamkollegin Claudia Sundermann den akribischen Einsatz der noch jungen Nachwuchsschützin.

Das Siegesglück in der Teamwertung blieb den Eperanern aber fern. Gleich in beiden Wettkämpfen musste sich VSS Epe II mit jeweils 2:3 geschlagen geben. Wie eng Sieg und Niederlage beieinander lagen, zeigte sich beispielhaft bei VSS-Schützin Leonie Kühlkamp . Mit ihrem knappen 384:383-Sieg im Duell gegen Münsters Nico Masjoshusmann punktete sie zusammen mit Lina Schultewolter. Gegen Alstätte kam es für Kühlkamp gegen Claudia Runge zum Stechschuss (382:382, 8:9). Am 8. November geht es auf dem eigenen Schießstand weiter gegen die SGi Ahaus und gegen die Schießfreunde Emsdetten II.

Die Einzelergebnisse im Überblick:ABC Münster – VSS Epe II 3:2Tim Niklasch – Anna-Lena Loick: 391:381, Nico Masjoshusmann – Leonie Kühlkamp: 383:384, Stephan Tellmann – Hanna Sundermann: 387:366, Tobias Masjoshusmann – Lina Schultewolter: 364:387, Wilhelm Hüntrup – Marie Buntkowski: 376:374.VSS Epe II – SpSch. Alstätte 2:3Lina Schultewolter – Sandra Wittich: 391:389, Leonie Kühlkamp – Claudia Runge: 382:382 (8:9 nach erstem Stechschuss), Anna-Lena Loick – Mike Vahlenkamp: 386:374, Marie Buntkowski – Christian Wittich: 372:387, Merle Jäger – Eckhard Wolfering: 366:369.