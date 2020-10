Epe -

Einen wahrlich meisterlichen Beginn schafften die Vereinigten Sportschützen Epe zu Beginn der neuen Spielzeit. Der letztjährige Champion der Westfalenliga präsentierte sich am Wochenende auf dem heimischen Schieß-Sport-Zentrum am Dakelsberg in guter Form. Zwei Siege untermauern die Ambitionen, auch in dieser Saison wieder ganz oben mitmischen zu wollen.