Hasani holt NRW-Titel und tritt bei Deutschen Meisterschaften an

Boxen: Landesmeistertitel geht an Gronauer

Gronau -

Zeinollah Hasani vom TV Gronau 1887 ist NRW-Box-Meister im Leichtgewicht (bis 60 kg) in der Elite Männer Klasse. Ende Oktober steht für ihn ein weiterer Höhepunkt in Rostock an.