Prächtig erholt hat sich die SG Gronau von der ersten Saisonpleite am vergangenen Sonntag in Alstätte (1:3). Die Mannen von Spielertrainer Cüneyt Özkan betrieben am Sonntag im Spechtholtshook mehr als nur Wiedergutmachung. Denn mit gleich 6:1 (1:0) fegten die Schwarz-Weißen TG Almsick am siebten Spieltag in der B-Liga vom Platz.

Dazu brauchte es nur drei Torschützen. Denn nicht nur dem Top-Goalgetter Nicolas Werink (6./67.) glückte im Laufe der 90 Minuten ein Doppelpack. Ein solches schnürten ebenso Selahattin-Cem Karaköse, dem vor allem das ganz wichtige 2:0 direkt nach der Pause glückte (46./83.), sowie Eric Büttner (59./74.). Für den waren es die ersten beiden Saisontreffer im SG-Trikot.