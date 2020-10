Doch längst steht fest: Es gibt auch im Oktober keinen Reitsport am Gronauer Dinkelhof zu erleben.

Bereits vor einigen Wochen habe sich die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dafür entschieden, das Turnier im Oktober nicht stattfinden zu lassen, erläutert Vereinspressewartin Claudia Klaas .

Die baulichen Gegebenheiten am Dinkelhof würden eine Umsetzung mit den geforderten Hygienekonzepten nicht zulassen. „Wir könnten den Zuschauern keinen gesonderten Ein- und Ausgang bieten“, so Klaas. „Da im Moment die Zahl der Coronafälle in Gronau mächtig angestiegen ist, ist dies bestimmt die richtige Entscheidung.“

Der Verein plant nun für seine Mitglieder und einige auswärtige Reiter Dressur- und Springlehrgänge, um die turnierfreie Zeit so zu überbrücken.