Die Blau-Schwarzen sind also ausgeschieden – und blicken nun aufs nächste Highlight. Am Sonntag steht ab 16.30 Uhr das Derby in der Kreisliga A1 gegen Tabellenführer Vorwärts Epe 2 auf dem Programm. „Eines ist klar“, bereitet Orhan Boga seine Schützlinge schon einmal auf einen heißen Tanz vor. „Wir sind auch in diesem Spiel nicht der Favorit.