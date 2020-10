Epe -

Sein Team könne jeden Kontrahenten in der Kreisliga A1 schlagen. Das hatte Thomas Kottig vor dem Match selbstbewusst so formuliert. Zumindest gegen die Zweite vom SuS Stadtlohn traf es dann auch zu. Denn der FC Epe 2 siegte am Sonntag in der Bülten mit 2:0 (1:0).