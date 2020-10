Doch letztlich hatten die Gäste aus den Bülten im Stadtlohner Losbergpark mit 0:1 das Nachsehen. Das „Tor des Tages“ erzielte Leon Kernebeck, Stadtlohns Zugang von Vorwärts Epe , fünf Minuten nach der Pause, als er einen langen Ball aufnahm und nicht zu stoppen war.

Dabei hätte sich der in dieser Saison noch unbesiegte Tabellenführer der Bezirksliga nicht beschweren dürfen, wenn der FC Epe noch zum Ausgleich gekommen wäre. Doch die Mannschaft von Spielertrainer André Hippers , der kurzfristig wegen einer Zerrung auf seinen eigenen Einsatz verzichten musste, ließ kurz vor dem Abpfiff zwei Hochkaräter aus. Da musste der Spitzenreiter tief durchatmen.

„Ich meine, wir hätten hier etwas mitnehmen müssen“, urteilte Hippers. Dabei dachte er an die beiden Topchancen in den letzten Minuten, aber auch an den Kopfball von Timo Schönherr, der in der 72. Min. von der Lattenunterkante vor die Torlinie sprang, wo er dann vom SuS geklärt wurde.

Als der FC Epe in den Schlussminuten schließlich ganz ins Risiko ging, hatte er zunächst Glück, dass die Gastgeber zwei Gelegenheiten ausließen, den zweiten Treffer nachzulegen. Danach war es Jan Beverborg, der mit einem feinen Kopfball an Stadtlohns Keeper scheiterte. „Da dachten wir auf der Bank schon, der schlägt im langen Eck ein“, erklärte Hippers. Direkt danach eröffnete sich dem FC Epe die nächste Hundertprozentige, als Julius Klein allein auf den Keeper zulief und den Ball nicht im Tor unterbrachte. „Da musst du dich belohnen. Und das wäre auch verdient gewesen“, sagte Hippers.

Denn auch im ersten Durchgang hatte seine Mannschaft auf einem schwer bespielbaren Platz, der manchen Fehlpass erklärte, dem Favoriten das Leben schwer gemacht. Zwar vergaben die Stadtlohner einen berechtigten Strafstoß (30. Min.), aber zwei Möglichkeiten durch Patrick Redegeld, jeweils nach Eckstößen, sowie ein dynamischer Vorstoß von Jan Beverborg über die linke Seite hätten auch dem FC Epe Zählbares einbringen können. „Unterm Strich hat man heute nicht gesehen, wer der klare Aufstiegsfavorit ist und wer nicht. Schade, dass wir nicht einen Punkt mitnehmen.“