Die Grün-Weißen hoffen, dass nach diesem ersten deutlichen Punktspielsieg in der Meisterschaft nun endlich der Knoten geplatzt ist und es auch in der Tabelle weiter vorwärts geht.

Getrübt wurde die Freude der Hausherren lediglich durch eine Rote Karte für Routinier Marcel Terhaar (60.), der sich nach einem Zusammenstoß mit dem Heeker Matteo Schultewolter verbal nicht im Griff hatte. „Fußball ist Emotion. Die angebliche Beleidigung habe ich persönlich nicht als so schlimm empfunden“, nahm Spielertrainer Aydin seinen Abwehrspieler in Schutz. Dennoch wird ihm der Standby-Spieler in den kommenden Wochen erst einmal nicht zur Verfügung stehen.

In den ersten Spielminuten gaben die Gäste aus Heek den Ton an und setzten die Eperaner durch ihre Doppelspitze in Person von Luca Kösters und Rainer Hackenfort unter Druck. Doch die Abwehr um Marcel Terhaar, Kevin Husha, Luca Buß und Marcel Deelen hielt dem SVH-Bollwerk stand, sodass sich fortan auch Chancen für Vorwärts ergaben.

Während Andreas Fontein (12., 19. Min.) zwei schöne Vorlagen von Marco Aydin indes nicht in Tore ummünzen konnte, war in der 24. Spielminute ein „Oldie“ zur Stelle. Florian Albers nämlich setzte sich über Rechtsaußen durch und traf aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen sich die Grün-Weißen das Ruder nicht mehr aus der Hand nehmen. So waren gerade einmal sechs Minuten verstrichen, als Nick Walter (51).) zu einem Solo-Lauf ansetzte. Geschickt ließ er die Heeker Abwehrspieler wie Slalomstangen stehen und zirkelte das Leder zur 2:0-Führung ins Netz. Das tat dem Spiel der Aydin-Schützlinge gut und gab Selbstvertrauen.

Mit der Einwechslung von Aleksandar Temelkov (70.) kam noch neuer Schwung ins Angriffsspiel der Vorwärtsler. Nach einer kurzen Ecke schlenzte Temelkov (75.) den Ball an SVH-Keeper Noel Oellerich vorbei ins lange Eck. Damit war der Torhunger der Vorwärtsler jedoch noch lange nicht gestillt. Nur zwei Minuten darauf setzte sich Aleksandar Temelkov erneut durch und lupfte das Leder über Oellerich hinweg zum 4:0-Endstand ins Tor.

„Ein verdienter und dieses Mal auch einfacher Sieg, der noch deutlicher höher hätte ausfallen können. Wir haben bislang immer gut gespielt. Mitunter fehlte einfach nur das Glück, was wir in dieser Woche hatten“, erklärte Vorwärts Epes erleichterter Spielertrainer Marco Aydin.