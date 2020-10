Strittige Elfer-Szene im Derby an der Gronauer Laubstiege

Gronau -

Sechs Tore an der Laubstiege, aber kein Sieger: Fortuna Gronau erkämpfte sich gegen Vorwärts Epe 2 ein 3:3 (0:2)-Unentschieden – und stürzte damit den Spitzenreiter aus der Südstadt vom Thron. Nun liegt nach acht Runde der ASC Schöppingen wieder in der Kreisliga A1 vorne. Und das sogar etwas länger. Denn am nächsten Wochenende ist spielfrei.