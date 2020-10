Der 1. Vorsitzende Klaus Frericks betonte, dass es „Die Juppis“ in den vergangenen Jahren geschafft hätten, ihr Turnier mit zuletzt 15 Mannschaften und über 150 gemeldeten Spielern auf ein Niveau zu heben, das für ein Hobbyturnier im Tischtennissport sicher seinesgleichen suche.

Turnierleiter Wolfgang Rövekamp ging auf die Saison 2019/2020 des Juppi-Turniers ein. Er berichtete, dass es wegen der Pandemie abgebrochen werden musste und es keinen Sieger in den Gruppen A und B und auch keine Auf- und Absteiger gab. Nach Diskussion entschied die Versammlung, das Turnier für die Saison 2020/2021 nicht wie gewohnt auszurichten. Ein ordentliches Turnier ist ab der Saison 2021/2022 geplant.

Geschäftsführer Markus Rößing berichtete von einer ausgeglichenen Finanzlage. Diese wurde ihm durch die Kassenprüfer Burkhard Germershausen und Ingo Gawlick bestätigt.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand komplett wiedergewählt und hat folgende Zusammensetzung: 1. Vorsitzender Klaus Frericks, 2. Vorsitzender Andreas Veltman, Geschäftsführer Markus Rößing, Beisitzer Stefan Reinermann, Turnierleiter Wolfgang Rövekamp. Als Kassenprüfer wurden Ingo Gawlik und Pawel Kubica gewählt.

Der 2. Vorsitzende, verantwortlich für die Durchführung des Gronauer Tischtennis Firmencup, erklärte, dass der Vorstand eine Verschiebung auf das Frühjahr 2022 beschlossen hat. Andreas Veltman geht davon aus, dass der Firmencup dann in gewohnter Weise und mit starker Beteiligung wieder durchgeführt werden kann. Die Hauptsponsoren haben Ihrer Unterstützung bereits zugesagt.

Abschließend ließ es sich Klaus Frericks nicht nehmen, die Jubilare zu ehren. Eine Urkunde erhielten Wolfgang Rövekamp für 20-jährige Vereinszugehörigkeit und Norbert van der Most für 35 Jahre bei den Juppis. Der Verein bedankte sich bei den langjährigen, aktiven Mitgliedern für deren tatkräftige Unterstützung und das große Engagement in so vielen Jahren.

Weitere Infos und Ankündigungen auf www.die-juppis.de bzw. www.tischtennis-firmencup.de