Gesundheit steht im Vordergrund

Damit der Ball bisher überhaupt noch rollen durfte, wurden die Hygieneregeln ebenso wie der Trainings- und Spielplan ständig angepasst. Das verlangt vielen Vereinsmitarbeitern viel Zeit ab. Jetzt sind auch die gerade frisch veröffentlichten Pläne schon wieder hinfällig nach den Beschlüssen der Politik vom Mittwoch.

Ein Job, um den sich niemand reißt

„Morgens schaue ich immer erst auf mein Handy, um zu schauen, was es Neues in Sachen Corona gibt“, erklärt Jacqueline Eckelmann . Sie ist bei Fortuna Gronau zusammen mit Harry de Wagt die Corona-Beauftragte. Ein Job, um den sich niemand reißt. Ein Ehrenamt, das es vor einem Jahr noch gar nicht gab.

„ Dürfen wir überhaupt noch spielen und trainieren? Dürfen wir überhaupt noch spielen und trainieren? “ Jacqueline Eckelmann

„Dürfen wir überhaupt noch spielen und trainieren? Und wenn ja, wie lange noch? Diese Gedanken schießen mir morgens immer durch den Kopf“, erklärt die 23-Jährige, die bei Mondi als Systemadministratorin im Bereich Logistik tätig ist. Am Mittwoch verkündete die Politik erneut eine Pause für den Amateursport.

Seit sechs Jahren ist Eckelmann Vereinsmitglied bei den Blau-Schwarzen. Sie wechselte damals als Spielerin von Vorwärts Epe zur Laubstiege, engagiert sich seitdem auch in der Jugendarbeit. Seit dieser Saison trainiert sie die 1. Frauen-Mannschaft in der Landesliga.

Immer wieder neue Herausforderungen

„Wir beide sind, in enger Abstimmung mit dem Vorstand, in erster Linie dafür da, dass die ständig wechselenden Bedingungen und Vorgaben hier im Sportpark an der Laubstiege umgesetzt werden. Wir halten Kontakt zur Stadt, zu Behörden oder zum Stadtsportverband“, umreißen Jacqueline Eckelmann und Harry de Wagt ihr Aufgabengebiet, das es bis vor allzu langer Zeit im Verein noch nicht gab.

Dabei werden die beiden kurzfristig immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt – zum Beispiel, als erst vor wenigen Tagen ein Coronafall in der 2. Herrenmannschaft auftrat. „Da heißt es dann, schnell zu reagieren und keine Zeit zu verlieren“, fordert Eckelmann.

Verdachtsfall bestätigte sich nicht

Am Wochenende war sie als Trainerin der Landesliga-Fußballerinnen und als Coronabeauftragte gleich doppelt gefragt, als ein Verdachtsfall zur Absage der Partie in Telgte führte. „Da freut man sich dann um so mehr, wenn, wie in unserem Fall, hinterher Entwarnung gegeben wird und der Verdacht sich nicht bestätigt hat“, erläutert Fortunas Trainerin.

Unterbrechung der Saison schon geahnt

Zugleich sieht sich Eckelmann in ihren Befürchtungen bestätigt: „Ich glaube nicht, dass diese Saison so durchgeführt werden kann, wie wir uns das alle vor einigen Wochen noch erhofft und gewünscht haben.“ De Wagt ergänzt: „Wir haben ja schon vor dem Spiel gegen Coesfeld, also eine Woche zuvor, vermutet, dass es vielleicht die letzte Partie in diesem Jahr sein könnte.“

„ ..., dann muss kein Fußball gespielt werden. ..., dann muss kein Fußball gespielt werden. “ Jacqueline Eckelmann

Die jüngsten Entwicklungen scheinen genau diese Vermutungen zu bestätigen. Wobei Eckelmann mit einer erneuten Fußballpause auch überhaupt kein Problem hat: „Bei aller Begeisterung für diesen Sport ist doch klar, dass die Gesundheit aller Menschen im Vordergrund steht. Wenn die Infektionszahlen zu hoch sind, dann muss kein Fußball gespielt werden.“

Zuschauer nicht zugelassen

Nicht müde wird Harry de Wagt, der seit über 20 Jahren erst im Vorgängerverein Arminia und jetzt bei Fortuna aktiv ist, die Besucher der Sportanlage auf die Einhaltung der Bestimmungen hinzuweisen. (Hinweis der Redaktion: Schon seit ein paar Tagen sind keine Zuschauer mehr bei den Spielen an der Laubstiege zugelassen.)

„ Es nervt schon, wenn man immer wieder an das Tragen der Maske erinnern muss. Es nervt schon, wenn man immer wieder an das Tragen der Maske erinnern muss. “ Harry de Wagt

„Es nervt schon, wenn man immer wieder an das Tragen der Maske erinnern muss“, sagt de Wagt, „dabei ist es doch zum Schutz aller.“ Selbst hat er auch Ansammlungen von Zuschauern bei den Spielen zuletzt gemieden. „Ich bleibe dann lieber für mich alleine“, sagt der 64-Jährige und fügt hinzu: „In meinem Alter gehöre ich ja angeblich auch zur Risikogruppe.“ Der Frauenfußballobmann von Fortuna Gronau nimmt diesen Hinweis sehr ernst.

Hygienekonzept existiert nicht nur auf dem Papier

Organisatorisch tut der Verein viel dafür, dass das Hygienekonzept nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch umgesetzt wird. So sind die Laufwege festgelegt worden, werden die Belegungspläne immer wieder aktualisiert, hängen die Vorschriften am Platz, im Klubheim und den Kabinen aus, werden Nachverfolgungslisten für Zuschauer und Aktive (per App oder als Liste) sowie Kabinennutzungspläne geführt. In den Umkleideräumen ist für den Mindestabstand zwischen den Sportlern gesorgt, in jeder Kabine steht eine Hygienekorb mit den nötigen Utensilien, um die Räumlichkeiten reinigen und desinfizieren zu können.

Die meisten Mannschaften verhalten sich sehr diszipliniert

Auch wenn Jacqueline Eckelmann und Harry de Wagt bisher überwiegend mit der Einhaltung der Regeln zufrieden sind („Ein paar, die meckern, gibt es immer. Aber die meisten Mannschaften verhalten sich sehr diszipliniert.“), werden sie auch weiterhin auf die strikte Einhaltung der Vorschriften achten.

„Ich glaube, viele werden den Ernst der Lage erst erkennen, wenn sie selbst oder ihr näheres Umfeld direkt mit dem Virus konfrontiert werden. Dann werden sie überrascht sein, was das nicht nur gesundheitlich bedeuten kann, sondern auch welchen Rattenschwanz an Maßnahmen und Auflagen das nach sich ziehen wird“, sprechen die beiden Corona-Beauftragten von Fortuna nach den Vorfällen im Seniorenbereich aus eigener Erfahrung.