Epe -

Von Stefan Hoof

Rita Drees kann es nicht lassen. Sogar öfter als in den letzten Jahren nimmt die 78-Jährige die Zügel in die Hand. Letzte Woche fuhr die Eperanerin gleich an zwei Tagen auf den Trabrennbahnen in Gelsenkirchen und Mönchengladbach. Der weltbesten Amateurfahrerin geht es aber nicht darum, den eigenen Rekord weiter in die Höhe zu schrauben. Obwohl auch das passiert.