Ungewohnte Ruhe im Gronauer Sportpark an der Laubstiege

Gronau -

Von Stefan Hoof

Es ist ruhig im Sportpark. Ungewohnte Stille an der Laubstiege. Nur ein Laubbläser weiter hinten im Bereich der Fußballplätze ist noch zu hören. Auf den Parkplätzen vor den Sportstätten und an den Fahrradständern gibt es die freie Auswahl – keine Sportler weit und breit. Die Pandemie hat den organisierten Freizeit- und Breitensport zum Stillstand gebracht. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. Doch Birgit Borgert hat im Vereinsheim des TV Gronau dennoch genügend Arbeit.