Als Arminia in Serie Vizemeister wurde

Seit über 50 Jahren lebt und erlebt Norbert Wensing den Lokalsport. Heute engagiert er sich als 2. Vorsitzender sowohl bei Fortuna Gronau als auch beim Stadtsportverband.

„Das hat Alfons Strickling damals geschickt eingefädelt“, vermutet Norbert Wensing. Der frühere, langjährige Arminia-Vorsitzende hatte Wensing gebeten, ihn zu einer Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes zu begleiten. „Ich habe daran zuvor nie teilgenommen. Und plötzlich war ein Posten vakant. Ehe ich mich versah, war ich auch schon gewählt.“ Das war vor zwölf Jahren, im März 2008.

Es dauerte auch nur ein Jahr, da wurde der Beisitzer Norbert Wensing per Wahl zum 2. Vorsitzenden mit dem Aufgabenschwerpunkt Leistungs- und Wettkampfsport „befördert“.

Zuständig für Leistungs- und Wettkampfsport

Im Nachhinein ist der 58-Jährige froh, die Wahl angenommen zu haben. Er schätzt die Mitarbeit in der Dachorganisation des Gronauer Sports sehr und sagt: „Die Kompetenz im Stadtsportverband ist sehr hoch. Da gibt es in vergleichbaren Organisationen viele, die uns darum beneiden. Wir haben in unseren Reihen viele Leute, die genau wissen, wovon sie reden.“

Sein eigenes Tätigkeitsfeld Leistungs- und Wettkampfsport erklärt er mit einem aktuellen Beispiel: „Westfalia Epe wollte kürzlich noch wissen, ob die Leichtathleten aus den Leistungskadern auf Verbands- oder DLV-Ebene im Gegensatz zu den anderen während des Lockdowns trainieren dürfen. Das habe ich dann für den Verein erfragt.“

Aus Epe zurück zur alten B54

Seine Begeisterung für den Fußball entdeckte der junge Norbert Wensing schon als Schüler. Erst spielte er bei Arminia , dann nach einem Umzug seiner Eltern bei Vorwärts Epe. „Auf dem alten Platz an der Schillerstraße“, erinnert sich Wensing, „der lag gegenüber der Gaststätte Herking.“ Aber auf Dauer blieb der Gronauer kein Grün-Weißer. Auf Anraten seines Onkels zog es Norbert Wensing und seinen jüngeren Bruder Gerd wieder zurück vor die Tore Gronaus, zurück zu den Gelb-Schwarzen.

„Ja, Arminia, das war mein Verein. Meine sportliche Heimat“, schwärmt Wensing noch heute. „Arminia, das war eine riesengroße Familie. Ein verschworener Haufen. Da kannte ich jeden, vom F-Jugendspieler bis zum Altherrenkicker.“

Als das Knie nicht mehr wollte

Wegen einer Knieverletzung beendete Wensing seine aktive Zeit auf dem Fußballplatz sehr früh. Aber im Jugendbereich, als Jugendleiter, zwischendurch als Jugendgeschäftsführer und schließlich als 2. Vereinsvorsitzender blieb er immer am Ball und opferte einen Großteil seiner Freizeit dem Verein.

„Von der F- bis zur A-Jugend war ich im männlichen Jugendbereich von Arminia als Trainer oder Betreuer verantwortlich.“ Dabei blieb er seiner Linie treu: „Nie zu lange, nie länger als zwei Jahre. Das ist für beide Seiten von Vorteil. So denke ich noch heute.“ Wobei die Zeit des Coachens für Norbert Wensing lange, lange vorbei ist. „Irgendwann hab ich meinen F-Schein dann auch nicht mehr verlängert.“

Das Vorbild heißt Horst Hrubesch

Als sein großes Vorbild nennt Wensing ein „Kopfballungeheuer“: „Horst Hrubesch. Ein Urmensch! Sein lockerer Umgang und seine Art, Leute mitzunehmen und zu begeistern, haben mir imponiert.“ Auf dem Arminia-Sportplatz kam es auch zu einem persönlichen Gespräch mit dem DFB-Trainer, Nationalspieler und Fußball-Europameister von 1980. „Wer damals dabei war, schwärmt heute noch davon. Frag mal unseren Platzwart Egon Schmerbeck.“

„ Bis heute hab ich den Verdacht, dass nicht jeder Spieler wirklich diesen Aufstieg, der auch mehr Training und weitere Fahrten bedeutet hätte, wollte. Wir hatten so viele gute Spieler und Trainer. Bis heute hab ich den Verdacht, dass nicht jeder Spieler wirklich diesen Aufstieg, der auch mehr Training und weitere Fahrten bedeutet hätte, wollte. Wir hatten so viele gute Spieler und Trainer. “ Norbert Wensing

Gerne hätte es Norbert Wensing auch gesehen, wenn Arminia in den 1980/1990er-Jahren mal die Serie von Vizemeisterschaften unterbrochen hätte, um als Meister in die Bezirksliga aufzusteigen: „Bis heute hab ich den Verdacht, dass nicht jeder Spieler wirklich diesen Aufstieg, der auch mehr Training und weitere Fahrten bedeutet hätte, wollte. Wir hatten so viele gute Spieler und Trainer.“

Fassungslos vor den Trümmern

Aber die verpasste(n) Meisterschaft(en) taten lange nicht so weh wie vor einigen Jahren der Abbruch des Vereinsheims von Arminia: „Da sind viele Tränen geflossen. Wir standen fassungslos davor. Wir hatten das Vereinsheim doch mit eigenen Händen aufgebaut. Das war ein schlimmes Erlebnis.“

Die guten alten Zeiten – nicht jede Erinnerung ist schön. Aber Norbert Wensing („Kompromissfähigkeit im Leben ist wichtig“) blickt nach vorne. Als Fan der Nationalmannschaft und des FC Schalke 04 ist er aktuell Leid gewohnt. Da fühlt er sich besonders im Stadtsportverband bestens aufgehoben: „Wir sind sehr gut aufgestellt.“