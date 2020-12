Reimers: „Das wäre fatal für den Handball“

Die Saison 19/20: im Verlauf der Rückrunde Mitte März abgebrochen. Die Spielzeit 21/22: Anfang Oktober begonnen und nach kurzer Zeit mit ungewissem Ausgang unterbrochen.

Wie es weitergeht, weiß Markus Reimers nicht. Niemand weiß das. Der Verlauf der Pandemie ist nicht vorhersehbar.

„Ich hoffe aber, dass wir noch diese Saison wieder auf die Platte kommen“, wünscht sich Markus Reimers. In der Weihnachtszeit darf er das. Ganz besonders der Handball-Nachwuchs bereitet ihm Sorgen. Die Jugend kam seit dem Saisonabbruch im Frühjahr noch gar nicht wieder zum geregelten Punktspieleinsatz. „Die Gefahr ist groß, dass die Handballvereine Spieler verlieren, die in der Zwischenzeit andere Interessen für sich entdeckt haben und den Fokus nicht mehr auf den Handball legen“, befürchtet Reimers. Hinzu kommt, dass die handballerische Entwicklung stagniert, wenn nicht trainiert und gespielt werden darf.

Der Handballverband Westfalen (HVW) hat den Spielbetrieb seit mehreren Wochen schon wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Bei Staffeltagen im Männer- und Frauenbereich kamen auch die Vereine im November zu Wort. Erarbeitet wurden drei Szenarien (wir berichteten), wie die aktuelle Saison fortgesetzt werden könnte.

„Das sind Wunschgedanken. Die Realität sieht heute leider anders aus“, erklärt Markus Reimers. Insbesondere seien der Verband und die Vereine im November noch guter Hoffnung gewesen, dass zumindest der Trainingsbetrieb Anfang Januar wieder möglich sei. Doch der Lockdown light ist verpufft. Die aktuellen Zahlen und der nun verschärfte Lockdown machen frühere Überlegungen hinfällig.

So hatten die Handballer spekuliert, den Spielbetrieb am letzten Januar-Wochenende wieder aufnehmen zu können – vorausgesetzt, ein etwa vierwöchiger Trainingsbetrieb sei vorher möglich. Dazu waren drei Varianten der möglichen Saisonfortsetzung diskutiert und erarbeitet worden, zu denen sich die Vereine noch äußern sollen. Laut Markus Reimers ist die Befragung bis heute aber nicht auf den Weg gebracht worden.

„Wir als Handballabteilung rechnen ganz stark damit, dass wir bis auf Weiteres nicht in die Sporthallen kommen. Ohne Trainingsbetrieb brauchen wir dann auch nicht über einen Spielbetrieb reden“, gibt sich Reimers keinen Illusionen hin. „Das sieht in anderen Kommunen genauso aus. Von daher sind dem Verband die Hände gebunden.“

Für Irritationen sorgte zuletzt laut Markus Reimers eine Mitteilung der Handballkreise des ehemaligen Bezirks Süd, den Spielbetrieb am letzten Wochenende im Februar 2021 bei entsprechender Erlaubnis und vorheriger Trainingsmöglichkeit wieder aufnehmen zu wollen. Sei aber eine ordentliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis zum 13./14. März nicht möglich, solle die Saison für beendet erklärt werden.

Diese auch aus Sicht von Markus Reimers unglücklichen Aussagen überraschten die weiteren Handballkreise im Handball Verband Westfalen. „Wir haben dazu per Mail auch von unserem Kreisvorsitzenden Daniel Hooge erfahren, dass für den Spielbetrieb des Handballkreises Münsterland verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Daten für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes erst noch zwischen den Feiertagen erarbeitet werden“, erklärte Reimers. Auch ein Worst-Case-Szenario sei dann nicht auszuschließen.

„Für uns geht es zunächst darum, unsere Mitglieder bei Laune zu halten, was gar nicht so einfach ist. Denn wir haben zuvor viel Zeit in Hygienekonzepte und Ablaufpläne gesteckt. Dass es uns jetzt so trifft, hätten wir natürlich auch nicht gedacht.“

Aber besonders die Jugendabteilung sei sehr emsig und habe Ideen. „Für die Zeit nach den Feiertagen haben wir schon etwas in Planung“, verrät Markus Reimers. Darüber sei während einer Videokonferenz mit den Trainern und Betreuern auch schon gesprochen worden.

Die Saison 20/21: niemand weiß, welchen Verlauf sie nimmt. Aber die Hoffnung bleibt, dass noch vor dem Sommer wieder Handball gespielt wird.