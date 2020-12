Beim TV Westfalia Epe übergab er Urkunden und Hoodies an drei junge Läuferinnen, die in den westfälischen Jahresbestenlisten ihrer Altersklasse unter den ersten Dreien platziert sind. Auch für Trainer Reinhard Wittland hatte Ingo Röschenkemper ein kleines Präsent als Dankeschön für die geleistete Arbeit dabei.

Emma Overkamp wurde geehrt für ihre 2:32,69 Min. über 800 Meter, womit sie die Schnellste in der Altersklasse W 12 war.

Elissa Albers war die Zweitschnellste in Westfalen in der Altersklasse W 15 über die 1.500 m Hindernis in 5:53,38 Min. sowie die Drittschnellste über 800 m in 2:25,20 Min.

Fabiane Meyer wurde Deutsche Meisterin der U 20 über 1.500 m und landete in den westfälischen Bestenlisten der Frauen sowohl über 1.500 m mit 4:22,06 Min. als auch über 800 m mit 2:09,57 Min. auf Platz zwei. Der 18-Jährigen überreichte Röschenkemper daher auch einen Pokal als Kreisleichtathletin des Jahres 2020.