Gronau -

Von Stefan Hoof

In Ober- und Regionalliga hat er in über 300 Spielen seine Qualitäten eindrucksvoll bewiesen und dabei über 100 Tore erzielt. Zwei Trainerjobs in Gronau schloss er jeweils mit dem Aufstieg ab. Jetzt hat Fortuna Gronau den früheren Freistoßspezialisten unter Vertrag genommen.