Kai Feldhaus ist der Jüngste in der Runde

Gronau -

Von Angelika Hoof

1996, das Jahr, in dem der Michelangelovirus etliche Festplatten löschte, Klonschaf Dolly geboren wurde und FC Bayerns Trainer Giovanni Trapattoni mit seinem Zitat „Gespielt wie Flasche leer!“ in den Medien für Furore sorgte, ist zugleich auch das Geburtsjahr von Kai Feldhaus. Er engagiert sich in vielen Bereichen, nicht nur im Stadtsportverband.