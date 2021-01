Iris Meyer hat die meisten Ehrenteller

Davon zeugen acht Ehrenteller in ihrem Zuhause. Dabei müssten es sogar neun sein. Anlässlich der Jahrzehntwahl 1998 gab es aber nur einen großen Teller für die Mannschaft, keine kleine Version für jede Spielerin.

Als Sportlerin des Jahres wurde Iris Meyer 1994 und 1996 geehrt. Mit den Wasserballerinnen des Schwimmvereins Gronau gewann sie die Wahl 1989, 1992, 1993, 1994, 1996 und 1997. Und 1998 wurde das SVG-Team als Mannschaft des Jahrzehnts gewürdigt. Nominiert war sie mit dem Team zudem 1990 (Platz 3), 1991 (Platz 2), 1995 (Platz 2), 1999 (Platz 2) und zudem später als Trainerin mit der weiblichen B-Jugend (2002; Rang 2) und den 1. Herren (2016; Rang 2).

Ball des Sports 1997: Iris Meyer gewinnt zum zweiten Mal als Einzelsportlerin den Ehrenteller. Foto: aho

„Und darauf bin ich stolz“, sagt die heute 50-Jährige, „es sind Auszeichnungen für das, was wir gerne und was wir gut gemacht haben, wofür wir aber auch viel Zeit für Training und Spiel investiert haben. Wir waren zehn Jahre in der Spitze dabei.“

Was sich bei den Wasserballerinnen in der langen Zeit nie eingestellt hat, ist Wahlroutine. „Im Wasser waren wir irgendwann routiniert. Aber nicht bei der Sportlerwahl . Wir waren immer gespannt auf die Ergebnisse. Aber es war einfach vorher nicht herauszubekommen, wie die Wahl gelaufen ist“, erklärt Iris Meyer. „Schließlich ist es für jeden Sportler etwas ganz Besonderes, in seiner eigenen Stadt, vor den eigenen Leuten geehrt zu werden.“

Ball des Sports 1997: Iris Meyer im Kreis der erfolgreichen Wasserball-Mannschaft des SV Gronau Foto: aho

Am meisten überrascht ist die Torjägerin und Konterspezialistin von ihrem zweiten Sieg als Einzelsportlerin bei der Wahl 1996. „Ich dachte, ich hab keine Chance. Ich dachte, irgendwann ist es auch mal gut mit immer Wasserball auf dem Wahlzettel. Dann hat es doch gereicht. Die große Freude darüber, das ist das, was im Herzen bleibt.“ Wobei sich Iris Meyer immer als Teamplayerin gesehen hat. „Man kann darüber diskutieren, ob ein Sportler aus einer Mannschaft heraus für eine Wahl separat nominiert werden soll“, sagt sie. „Ohne meine Mitspielerinnen kann ich meinen Sport nicht ausüben und keine Erfolge haben.“

Ball des Sports 1995: Iris Meyer gewinnt erstmals als Einzelsportlerin den Ehrenteller. Foto: Angelika Hoof

Iris Meyer stand in den 1990er Jahren auf der Sonnenseite des Lebens. Sie feierte Meisterschaften und Pokalsiege mit den SVG-Wasserballerinnen, wurde Nationalspielerin. „Wie viele Länderspiele es waren, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hab ich einen Wimpel des Deutschen Schwimmverbandes für mein 100. Länderspiel bekommen“, erklärt sie.

Mit der ersten gesamtdeutschen Auswahl zur EM 1991

Die Eperanerin war dabei, als 1991 in Athen die erste gesamtdeutsche Mannschaft zur Europameisterschaft anreiste: „Schwimmer, Wasserballer, Synchronschwimmer und Kunstspringer, wir waren alle zusammen in einem Hotel untergebracht. Das war eine tolle Stimmung.“ Auch bei der Weltmeisterschaft in Rom und der EM in Wien 1995 war Iris Meyer für die deutschen Farben im Wasser. Eine schwere Knieverletzung unterbrach ihre Karriere. Doch sie kämpfte sich zurück, flog 1999 mit zum Turnier nach Kanada.

Iris Meyer Foto: aho

National blieb sie auch nach der Jahrtausendwende aktiv, engagierte sich als Jugendtrainerin beim SVG und im Deutschen Schwimmverband, spielte aktiv bei Masters-Meisterschaften für Gronau und später auch einmal Hohenlimburg.

Ball des Sports 1995: Ehrung von Iris Meyer als Sportlerin des Jahres 1994 Foto: Angelika Hoof

Welcher Erfolg ist nach so einer intensiven und langen Zeit der schönste? „1993, unsere erste deutsche Meisterschaft. Aus dem kleinen Gronau fuhren wir nach Berlin und holten den Pott. Wahnsinn. Das war so überraschend, damit hatten wir nicht gerechnet“, schwärmt Iris Meyer.

„Wir sind da hingefahren, haben es locker runtergespielt, alles hat plötzlich gepasst“, erinnert sie sich. „Und legendär war die Rückfahrt im Zug. Es gab sogar eine Durchsage: Wir begrüßen den Deutschen Meister an Bord. Was haben wir gefeiert.“

DM 1996 im Gronauer Parkfreibad

Drei Jahre später gelang im heimischen Parkfreibad die zweite deutsche Meisterschaft. „Der Druck war größer, die Erwartungen höher. Fantastisch war unser Publikum. Diese Begeisterung gab es so in keiner anderen Stadt“, urteilt Iris Meyer. In einem engen Turnier machten die Fans vielleicht den entscheidenden Unterschied.

Der SV Gronau wird nach dem DM-Gewinn 1993 gefeiert. Foto: aho

Übrigens hat es für Iris Meyer nie einen Unterschied gemacht, ob sie als Einzelsportlerin, mit der Mannschaft oder später als Trainerin beim „Ball des Sports“ auf der Bühne stand. „Das ist immer aufregend. Auch beim letzten Mal mit den Herren des SVG blubberte das Herz wie früher.“

1993: Eintrag ins goldene Buch der Stadt Gronau Foto: aho

Mit der Vielzahl an Titeln, Länderspielen, Rekorden, Siegen und Nominierungen zur Sportlerwahl ist Iris Meyer eine der herausragenden Sportlerinnen der Stadt. „Eine Botschafterin Gronaus“, wie es beispielsweise Bürgermeister Gerhard Gleis-Preister anlässlich der Ehrung 1998 formulierte.

Drei Schwimm-Rekorde aus dem Jahr 1988

Ihr vertraut man, gibt die Kinder in ihre Obhut. Tausende lernten bei Iris Meyer das Schwimmen. Kein Wunder. Auch ohne Ball ist die Eperanerin herausragend im Wasser. Noch heute taucht ihr Name in den Bestenlisten des SVG auf – über 200, 400 und 800 m Freistil, aufgestellt 1988. Ihre Zeiten sind echte Herausforderungen für die heutige Jugend. „Ich hatte das Glück, mein Hobby zu meinem Beruf machen zu dürfen“, erklärt sie. „Gerne gebe ich mein Wissen an den Nachwuchs weiter.“ Insbesondere den Eltern rät sie, die Kinder früh zum Schwimmunterricht zu geben.

SVG-Jubel: Iris Meyer (l.) und Petra Stöppler Foto: aho

Ebenso bricht sie eine Lanze für den Mannschaftssport. „In meinem Fall war es der Wasserball. Er hat mir eine Menge Lebenserfahrung gegeben. Ich habe dadurch viel gelernt und gesehen, immer wieder andere Charaktere und Herausforderungen erlebt.“

Große Unterstützerschar

In den letzten Jahren nahm das Leben für Iris Meyer jedoch auch böse Wendungen. Eine ernsthafte Erkrankung bedeutete einen schweren Schicksalsschlag. Zudem verlor sie wegen angeblich arbeitsrechtlicher Pflichtverletzungen ihren Job. Vor Gericht kämpfte sie um ihr Recht und ihre Ehre. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingestellt. Der Kampf um ihre Rehabilitierung ist aber noch nicht vorbei, er erfordert von Iris Meyer mehr Kraft als alles andere zuvor in ihrem Leben, das phasenweise am seidenen Faden hing. Eine große Unterstützerschar („Pro Iris“) bekennt sich zu ihr. Das tut unheimlich gut, hält sie quasi über Wasser. Einige andere, vormals Freunde, tauchten ab. Das tut sehr weh.

„Es gibt für mich noch viele ungeklärte Fragen. Es geht weiter. Ich will Antworten, ich will Gerechtigkeit“, sagt Iris Meyer. Sie denkt nicht daran, klein beizugeben. „Es geht um meinen guten Ruf und um viel, viel Geld, das ich verloren habe.“

Am und im Wasser fühlt sich Iris Meyer weiterhin wohl. Als Beschäftigte der Stadtwerke Ahaus genießt sie heute ihren Job und die Anerkennung. Zuhause hält sie sich in ihrem „Ego-Zimmer“ fit – physisch und psychisch. Einen Raum unter dem Dachboden hat sie ausgebaut. Laufband, Stepper, Gewichte und Ergometer stehen bereit. „Mein Kraftzentrum“, sagt sie. „Es gibt mir innere Kraft, wenn ich auf die Ehrenteller an der Wand, die Wimpel und Urkunden schaue. Dann weiß ich, was ich geleistet habe und worauf ich stolz sein darf.“ Niemand in der Stadt hat mehr Auszeichnungen bei den Sportlerwahlen gewonnen als Iris Meyer.