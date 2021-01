„Vor Wochen haben wir mal gehofft, dass die Bälle im Februar wieder rollen. Aber wenn der Lockdown in einigen Wochen beendet werden sollte, steht der Amateurfußball dann mit Sicherheit nicht an erster Stelle“, hakt der Vorsitzende des SV Eggerode den Februar auch schon mal ab. Was ihn und den Vorstand des SVE jedoch nicht daran hindert, die Zukunft zu planen.