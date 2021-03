Zwar stehen für den 46-Jährigen zurzeit weder Trainingseinheiten mit den Torhütern von Vorwärts Epe noch mit der 2. Mannschaft an. Dafür telefoniert Werenbeck in diesen Tagen umso mehr. Schließlich ist der neue Sportliche Leiter einer der Hauptverantwortlichen, wenn es gilt, den Kader für die Spielzeit 21/22 aufzustellen. Viele Aufgaben für Dirk Werenbeck Der Wechsel von Rainer Weikert zum SV Mesum war seit Wochen bekannt. Ebenso, dass Dirk Werenbeck auf den vakanten Posten rücken sollte. „Aber ein paar Sachen waren noch zu klären, das war mir wichtig. Schließlich ist viel zu tun. Wir wollen schauen, dass wir das gemeinsam hinbekommen“, erläutert Werenbeck. Insbesondere ging es ihm darum, seine Aufgaben als Sportlicher Leiter, Senioren-Torwarttrainer und Coach der 2. Mannschaft neben Stefan Kurtdili unter einen Hut zu bekommen. „Denn wenn ich zusage und etwas mache, dann ordentlich. Das bedarf klarer Absprachen“, sagt Werenbeck. Kaderplanung genießt Priorität Als Sportlicher Leiter will er in Zukunft auf gar keinen Fall nur die „Erste“ im Auge behalten. „Im Training ist das alles kein Problem. Wir sind zeitgleich zusammen auf dem Platz, da habe ich alles im Blick“, erläutert Werenbeck.