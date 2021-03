Das war im Herbst 1998. Auch wenn die Läuferin eigentlich nicht erneut im Rampenlicht stehen wollte und zu einer früheren Wahl schon regelrecht überredet werden musste, freute sie sich über ihre Nominierung – immerhin schon die vierte seit 1994. „Dann hatte ich auch noch das große Glück, auf Platz eins gewählt zu werden. Was für ein Gefühl“, bekommt Monika Terbeck noch immer eine Gänsehaut, wenn sie an die Minuten vor der Bekanntgabe des Ergebnisses denkt. Sie selbst sah sich in einem erlesenen Teilnehmerfeld als krasse Außenseiterin. Nach der Auszeichnung in der Aula des Gymnasiums sprach sie von einer „Sensation“. „ Sportlerin des Jahrzehnts – das fühlt sich heute immer noch sehr, sehr gut an. “ Monika Terbeck „Sportlerin des Jahrzehnts – das fühlt sich heute immer noch sehr, sehr gut an“, sagt sie über zwei Jahrzehnte später. „Das ragt aus dem Ganzen heraus. Das ist nie weg“, ordnet sie diese einmalige Auszeichnung ein. Begeistert ist sie auch von den Ehrentellern. „Die finde ich toll.