Seit Oktober hat er kein Punktspiel mehr bestritten. Die Saison ruht.

Beunruhigt ist wegen der Wechselabsichten niemand am Wolbertshof . „Als sich José uns 2018 angeschlossen hat, war schon klar, dass es ihn irgendwann weiter zieht“, erklärt Vorwärts Epes sportlicher Leiter, Dirk Werenbeck . „Das entspricht ja auch unserer Philosophie, Sprungbrett für junge Spieler zu sein.“

Mittlerweile geht Fernandes nicht mehr als junger, sondern gestandener Spieler durch. Mit 26 Jahren ist er im besten Fußballer-Alter. Während seiner Zeit in Epe hat er vor allem viel Spielerfahrung gesammelt. Obwohl Vorwärts mit Marcel Peters-Kottig einen zweiten guten Torwart im Kader hat, war Fernandes zuletzt die unumstrittene Nummer eins.

José Fernandes Foto: Stefan Hoof

„Er ist zu schade für die Bezirksliga “, sagt Dirk Werenbeck, „er bringt viel mehr mit. Er kann locker zwei Klassen überspringen.“ Als ehemaliger Keeper und langjähriger Torwarttrainer kann gerade er das gut einschätzen und hat er auch die Vergleiche mit anderen. Wobei Werenbeck hervorhebt: „José hat eine sehr gute Strafraumbeherrschung, woran es bei vielen ja hapert. Er hat enorme Sprungkraft, tolle Reflexe, er ist technisch stark, ist beidfüßig.“

Was das bedeutet, bewies der Portugiese vor eineinhalb Jahren. Wegen großer Personalnot stellte sein damaliger Trainer Dirk Bültbrun ihn kurzerhand ins Feld statt zwischen die Pfosten. Für Fernandes kein Problem. Er zeichnete sich sogar prompt als Torschütze aus und erzielte mit seinem Volleyschuss beim 3:3 in Lippramsdorf das „Tor des Tages“. Wobei der 26-Jährige bei aller Freude über diesen wunderschönen Treffer das Toreverhindern bevorzugt.

José Fernandes Foto: Angelika Hoof

Zufall sind diese technischen Fertigkeiten nicht. In seiner Jugend spielte Fernandes, dessen Talent den Spähern nicht verborgen geblieben war, zunächst in Guimaraes und vom 14. bis 18. Lebensjahr für den FC Porto. Zwangsläufig hatte er es dort nur mit den besten Fußballern des Landes zu tun. Schließlich investiert der Champions-League-Dauergast viel in die Ausbildung seiner Nachwuchskräfte. „Auf unsere Technik wurde großen Wert gelegt“, erklärt Fernandes. Die portugiesische Fußballschule vergleicht er mit der niederländischen. „Hier in Deutschland ist das Training härter.“

Mit dem FC Porto feierte Epes Torhüter auch seinen größten Erfolg: Mit der B-Jugend wurde er portugiesischer Meister. Auch dank der Treffer eines gewissen André Silva. Eintracht Frankfurts Torjäger war schon damals ein ständiger Unruheherd auf dem Platz und nur schwer vom Ball zu trennen. Mit ihm spielte Fernandes vier Jahre zusammen. Trainingspartner im älteren Jahrgang war auch Schalkes Paciencia. „Da waren viele gute Jungs“, lacht Fernandes.

In seiner Zeit in Porto bekam es Fernandes auch mit Pepijn Lijnders, heute Trainerassistent beim FC Liverpool, zu tun. Der Niederländer war in der Jugend-Akademie tätig, zuständig auch für das Techniktraining, arbeitete u. a. unter Leitung von André Villas-Boas. Um die Keeper kümmerte sich seinerzeit schon Torwarttrainer Wil Coort, eine Größe im internationalen Fußball. Der Niederländer formte den Brasilianer Helton, der in Porto auf den populären Vitor Baia folgte.

Bezirksliga Staffel 11: Vorwärts Epe - FC Epe Foto: Angelika Hoof

Jose Fernandes eigentliches Vorbild ist jedoch kein Landsmann und auch kein deutscher Keeper. Vorwärts Epes Nummer eins tendiert zu Italiens Rekordspieler Gianluigi Buffon. „So fehlerfrei wie Grande Gigi zu spielen, das wünscht sich wohl jeder“, meint er. Dabei ähnelt Fernandes optisch eher der spanischen Torwart-Ikone Iker Casillas. Die Wege der Torleute kreuzten sich aber nicht mehr. Fernandes hatte den FC Porto schon verlassen, als der spanische Nationaltorwart in Portugal anheuerte.

Nach seiner Zeit beim FC Porto spielte Fernandes in der 3. portugiesischen Liga, ehe er sich 2017 entschloss, Arbeit und fußballerisches Glück in Deutschland zu suchen. Nach Einsätzen für den FC Schapen unter Vorwärts Epes früherem Trainer Jochen Wessels fand Fernandes über die portugiesische Familie in Epe den Weg zum Wolbertshof. „Nach dem ersten Probetraining haben wir nicht gezögert“, erinnert sich Werenbeck, „ein Glücksfall für uns.“

Wo José Fernandes in der Saison 21/22 aufläuft, ist ungeklärt. „Viele Kader stehen schon. Für die Planungen ist die Zeit weit vorangeschritten“, weiß Werenbeck. Aber er hält Wort und bringt seine zahlreichen Kontakte ein. Auch ein Wechsel in die Niederlande – hier kennt sich Epes Spielertrainer Marco Aydin bestens aus – oder nach Niedersachsen steht im Raum. „Bei Josés Wechsel zu uns haben wir ihm zugesagt, bei weiteren Schritten zu unterstützen.“ Werenbeck hält sich daran.

José Fernandes Foto: Stefan Hoof

Sollte sich ein Wechsel von José Fernandes, der sich zuletzt mit einigen Trainingseinheiten in den Niederlanden fit gehalten hat, ergeben, ist Vorwärts Epe vorbereitet. Mit Dante Warner (22) von Achilles 12 Hengelo hat bereits der nächste talentierte Schnapper zugesagt.

Der sportliche Leiter musste handeln, weil auch Marcel Peters-Kottig, der in Düsseldorf Jura studiert, noch ein Praktikum zu absolvieren hat. Wo das stattfindet, ist nicht bekannt. Stefan Peters-Kottig aus der 2. Mannschaft hatte sich in der bislang so kurzen Saison verletzt. „Da gehen wir auf dieser Schlüsselposition natürlich kein Risiko ein“, bekräftigt Werenbeck.