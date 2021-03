Improvisationsgeschick schadet nicht

Die Turnerinnen des TV Westfalia Epe nutzten ebenso wie viele andere direkt die Gelegenheit zum ersten Wiedersehen auf dem Außengelände der Overbergschule.

„Wir sind ja eigentlich wärmere Gefilde gewohnt, sprich Turnhallen, in denen das Boden- und Geräteturnen stattfindet. Aber momentan ist man schon mit weniger zufrieden“, erklärten die beiden Trainerinnen Gabi Könemann und Jenny Herbst , die sich mit den Aktiven zum Aufwärmen auf das Fußballfeld begaben. Im dicken Anorak, mit Mütze und festen Turnschuhen drehten die Sechs- bis 14-Jährigen zunächst ihre Runden, ehe an der Hauswand Dehnübungen angesagt waren.

Die Turngruppe des TV Westfalia Epe an der frischen Luft Foto: aho

Danach ging es an die „Geräte“. Ein niedriger Holzbalken wurde zum Schwebebalken umfunktioniert, auf dem Standwaagen, Strecksprünge und Balancieren ausprobiert wurde. „Wau, selbst ein Radschlag-Abgang klappt ja noch“, freute sich Gabi Könemann, dass der Nachwuchs offensichtlich noch nicht allzuviel verlernt hatte.

Auch an den drei Reckstangen wussten die jungen Eperanerinnen mit Sprung in den Stütz, Hüftaufschwung, Felgunterschwung & Co zu begeistern. Zum Abschluss durften sich die Mädchen noch am Klettergerüst vergnügen.

„In den letzten Monaten haben wir samstags ein Workout über Zoom angeboten, was auch ganz gut angenommen wurde. Im Gegensatz dazu bietet uns aber das Terrain hinter der Overbergsporthalle mit Kleinspielfeld, Reckstangen, Holzbalken und Klettergerüst schon ein paar Möglichkeiten mehr, um die Mädchen wieder zum Turnen zu motivieren, an ihrer Beweglichkeit und der Kräftigung ihrer Muskulatur zu arbeiten. Die Jugendlichen müssen sich nur aufraffen und werden dann selber merken, wie gut ihnen die sportliche Bewegung wieder tut“, so Gabi Könemann.

Sah es bis Ende dieser Woche so aus, als müsse das Training bald wieder eingestellt werden, gab es am späten Freitagnachmittag doch grünes Licht für weitere Einheiten an der frischen Luft. Zu diesem Zeitpunkt lag die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW vor, die ab Montag (29. März) landesweit gilt. Landrat Dr. Kai Zwicker verständigte sich dazu in einer kurzfristigen Videokonferenz mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.

Für den Sport bedeutet das: Gruppen von 20 Kindern (bis 14 Jahre) plus zwei Aufsichts-/Ausbildungspersonen dürfen nach negativem Schnelltest Sport im Freien machen; ohne Schnelltest reduziert sich die Anzahl auf 10 (+2).

„Daher werden wir unser Training draußen an zwei Tagen in der Woche weiter durchführen“, freut sich Gabi Könemann auf weitere Übungseinheiten an der frischen Luft. Die Freude der Kinder und sicherlich auch der Eltern ist ebenso groß.