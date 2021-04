Jung sind auch die beiden nächsten Neuen im grün-weißen Trikot: Skai Sundag (17) und Stanly Vinke (21). „Beide sind noch sehr jung und entwicklungsfähig, beide passen deshalb optimal in unsere Mannschaft“, erklärt Vorwärts Epes sportlicher Leiter, Dirk Werenbeck.

Vinke wechselt von Emsdetten 05 zum Wolbertshof . „Da er offensiv variabel einsetzbar ist, ist er eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader“, urteilt Werenbeck. In Lingen und in Rigtersbleek machte der Niederländer mit vielen Toren und Assists auf sich aufmerksam, ehe es ihn für diese Saison nach Emsdetten zog. Für den Bezirksligisten am Emsdettener Wasserturm traf er in der bislang kurzen Saison zweimal.

Von der A-Jugend der JSG Obergrafschaft zieht es Skai Sundag zurück nach Gronau, genau genommen nach Epe. Der Gymnasiast (spielte zuvor u. a. für Fortuna Gronau , SpVgg Vreden) zählt in Bad Bentheim zur Stammmannschaft des Landesligisten. 2015 war er Mitglied der U13-Stützpunktmannschaft Ahaus/Coesfeld (neben u. a. Eric Reckels, den es jetzt von Preußen Münster zurück zum FC Epe zog), die in der Sportschule Kaiserau Westfalenmeister wurde. Damals hütete Sundag aber noch das Tor.

Doch schon bei Fortuna Gronau lief er als B-Junior im Mittelfeld auf, so wie jetzt auch in den bislang vier Landesliga-Spielen für die JSG Obergrafschaft. „Skai hat noch ein Jahr in der A-Jugend vor sich, wir werden ihn aber vorzeitig zum Senior erklären lassen“, erläutert Werenbeck die Planungen des Fußball-Bezirksligisten.

Abgeschlossen sind die damit noch nicht. Gut möglich, dass Werenbeck für die Mannschaft von Spielertrainer Marco Aydin bald noch einen Neuzugang vorstellen kann.