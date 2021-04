Sicherlich hat so mancher Teilnehmerurkunden, Zeitungsausschnitte oder Fotos gesammelt, die an frühere Veranstaltungen erinnern. Wer ziemlich genau 25 Jahre zurückschaut, stößt auf den Gronauer Volkslauf. Schon lange steht diese Veranstaltung in keinem Laufkalender mehr. Aber am 13. April 1996 – vor einem Vierteljahrhundert – stellte Gerrie Vooreman eine Bestmarke auf, die bis heute gültig ist.