Epe/Vreden -

Von Stefan Hoof

Nicht im Traum hätte Felix Mensing daran gedacht, beim ersten Oberliga-Spiel der SpVgg Vreden von Beginn an aufzulaufen. Doch genau das passierte, als die Blau-Gelben ein neues Kapitel in ihrer Vereinsgeschichte aufschlugen: Der junge, ehrgeizige Eperaner war von der ersten Minute an dabei.