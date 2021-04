Die nächste Saison soll nach bisheriger Planung am 15. August beginnen, im Jugendbereich am letzten August-Wochenende. „Wenn es klappt, wollen wir wie gewohnt die erste und zweite Runde im Krombacher-Pokal an den beiden Wochenenden zuvor durchführen“, kündigte Willy Westphal an. „Das dient ja auch der Vorbereitung.“

Ob es aber tatsächlich alles so komme, sei nur sehr schwer vorauszusagen. Die Pandemie werde sicherlich nicht verschwunden sein, sodass die Partien wieder unter Beachtung der Hygienevorschriften durchgeführt werden müssten. Vielleicht werde es auch notwendig sein, den Start noch einmal um zwei Wochen nach hinten zu verlegen – Prognosen seien nur schwer möglich. „Wir halten aber vorerst an diesem Datum fest“, zeigte sich Willy Westphal optimistisch.

Der größte Wunsch aller sei, so Westphal, möglichst bald in die Normalität zurückkehren zu können.