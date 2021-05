Wie schon damals gab es ansehnliche Tore in einem unansehnlichen Spiel – und am Ende ein Unentschieden. Nach dem 1:1 (0:0) ärgerten sich am Sonnabend vor allem die Enscheder, denn sie waren nicht nur über weite Strecken das bessere von zwei schwachen Teams, sondern auch die Leidtragenden einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. „Wir hatten den Sieg verdient, aber einfach kein Glück“, sagte Twente-Coach Ron Jans.

In seinem 500. Spiel als Trainer in der Ehrendivision musste er mitansehen, wie Heracles den besseren Start erwischte und mit einem Schuss von Noah Fadiga zur ersten Chance kam (7.). Mitte des ersten Durchgangs übernahm jedoch Twente die Initiative und gab sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. „Wir sind in den Auswärtsspielen nicht gut genug, um es 90 Minuten durchzuziehen“, meckerte Almelos Trainer Frank Wormuth. Wie wenig bei den Gästen nach vorne ging, zeigte sich auch an der Tatsache, dass Stürmer Sinan Bakis nach einer Stunde ausgewechselt wurde – und nur sieben Ballkontakte gesammelt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hätte Twente schon führen können: Luka Ilic köpfte an den Innenpfosten, den Abpraller blockte Almelos Robin Pröpper in höchster Not vor dem leeren Tor (26.). Als sich die Hausherren in der zweiten Hälfte engagiert um den Führungstreffer bemühten, schlug Heracles aus dem Nichts zu: Eine Flanke von Rai Vloet köpfte Mats Knoester aus 13 Metern präzise zum 1:0 ins Netz (70.).

In der 76. Minute folgte die Aktion, die später für großen Ärger beim FC Twente sorgte: Nach einem klaren Foul an Queensy Menig entschied der Schiedsrichter zunächst auf Elfmeter, doch dann meldete sich der Video-Assistent: Der hatte gesehen, dass beim Spielzug zuvor der Ball bei einem Abstoß von Enschedes Keeper Joel Drommel noch minimal gerollt war – und ließ deshalb den Strafstoß durch den Referee zurücknehmen. Dass bei einem derart leichten Vergehen der Video-Assistent sich nicht hätte melden dürfen, sahen die Unparteiischen erst nach dem Abpfiff ein. „Wir haben viele Sachen in eigener Hand, aber sowas nicht“, ärgerte sich Jans.

Dass nicht noch mehr über diese Situation geredet wurde, lag auch an Danilo: Der Enscheder Angreifer sorgte kurz vor Schluss mit einer tollen Direktabnahme aus 16 Metern für den verdienten Ausgleich (85.) und die zweite Punkteteilung der beiden Rivalen nach dem 2:2 im ersten Duell.