Die Knappen wähnten sich am 19. Mai 2001 für vier Minuten und 38 Sekunden am Ziel ihrer Träume, bis der FC Bayern München ihnen mit seinem Ausgleich in Hamburg noch die schon sicher geglaubte Meisterschale entriss. Die Königsblauen weinten bittere Tränen. Im kleineren Rahmen widerfuhr dem ASC Schöppingen Ähnliches – gut zehn Jahre früher, heute auf den Tag genau vor 30 Jahren. An jenem 12. Mai 1991 hatte der Oberligist aus der Vechtegemeinde alles dafür getan, um zum zweiten Mal nach 1986 in Westfalen als Meister durchs Ziel zu gehen. 4:0 hatte sich die Mannschaft von Trainer Bernard „Ennatz“ Dietz in Lüdenscheid durchgesetzt. Mit zwei Bussen nach Verl Nun hing alles vom Ergebnis des Tabellenführers SC Verl ab. Der benötigte aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber den Dietz-Schützlingen einen Sieg. Doch nach letzten Informationen – 1991 noch telefonisch über Festnetz – lagen die Ostwestfalen 0:1 gegen den DSC Wanne-Eickel zurück. Die ASC-Spieler und mit ihnen zahlreiche Schlachtenbummler fieberten der erlösenden Nachricht aus Verl entgegen.