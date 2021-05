Dass an Christi Himmelfahrt am Dinkelhof das viertägige Reit- und Springturnier beginnt, wusste jeder Sportinteressierte in der Stadt – und auch viele Vatertagsausflügler. Doch seit der Pandemie ist vieles nicht mehr so wie es früher mal war.

So fällt die Traditionsveranstaltung des LZRFV Gronau schon zum zweiten Mal in Folge aus. Bereits während der Mitgliederversammlung wurde dieser Beschluss gefasst (wir berichteten).

Damit ruhen die Hoffnungen des LZRFV abermals auf dem Herbstturnier, wenn es Ende Oktober (23. - 25.) in der Halle über Oxer und Steilsprünge gehen soll.

Im vergangenen Jahr erfüllten sich diese Hoffnungen nicht. Zuletzt trat der Verein im Oktober 2019 als Turnierausrichter in Erscheinung.