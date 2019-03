„Es hätte keinen Sinn gemacht, jemand Fremdes zu installieren“

Redakteur Ulrich Schaper sprach mit der Abteilungsvorsitzenden Elisabeth Hunkemöller über eine bewegte Woche.

Frau Hunkemöller, Trainerwechsel sind im Abstiegskampf nicht unüblich. Dennoch kam die Trennung für viele überraschend. Was ist in den zurückliegenden Tagen passiert?

Hunkemöller: Wir haben uns am Mittwochabend mit den Vorstandskollegen zusammengesetzt und beschlossen, die Arbeit mit Frank am Ende der Saison beenden zu wollen. Grund dafür war die sportliche Entwicklung, die nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen ist. Darüber haben wir ihn dann auch umgehend in Kenntnis gesetzt. Er hat uns und der Mannschaft daraufhin mitgeteilt, dass ihm die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit fehle und sich während der Trainingseinheit am Donnerstag von den Spielern verabschiedet.

Das heißt, Sie hätten ihm das Vertrauen ausgesprochen, die Mannschaft bis zum Saisonende zu führen?

Hunkemöller: Ja, das hätten wir. Uns hat Franks Entscheidung relativ kalt erwischt.

Wie ging es dann weiter?

Hunkemöller: Wir haben dann umgehend Nadine Gionkar kontaktiert, sie kennt viele der Jungs bereits aus ihrer Tätigkeit als Jugendtrainerin. Es hätte keinen Sinn gemacht, jemand völlig Fremdes dort zu installieren. Nadine hat sich sofort bereit erklärt, den Part für das Spiel gegen Recke zu übernehmen.

Im Nachhinein kann man sagen: Ein Glücksgriff...

Hunkemöller: Absolut. Für die Jungs war es wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Die Mannschaft kann ja Handball spielen, es lag auf der Hand, dass es ein eher mentales Problem war.

Wie geht es nun weiter?

Hunkemöller: Nadine hat sich bereit erklärt, die Mannschaft bis zum Saisonende zu coachen.