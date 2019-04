Jetzt ist es amtlich: Die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck müssen nach zwei Jahren wieder zurück in die Bezirksliga. Vor den beiden noch verbleibenden Partien beim Tabellenzehnten SC Münster 08 (4. Mai) und gegen die Spielvereinigung Hesselteich (11. Mai) ist der Fünf-Punkte-Rückstand auf den rettenden zwölften Tabellenplatz, den momentan Hesselteich einnimmt, nicht mehr aufzuholen. Das vorletzte Heimspiel verloren die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff in der Baumberge-Sporthalle gegen den Spitzenreiter TuS Brockhagen mit 32:35 (20:17).

„Die Überraschung lag in der Luft. Wir waren ganz dicht dran“, berichtete der SWH-Coach und zeigte sich trotz der 19. Saisonpleite alles andere als unzufrieden. „So stark wie in den ersten 30 Minuten, habe ich meine Mannschaft in dieser Spielzeit noch nicht gesehen. Das war wunderschön anzusehen. Wir haben viele Schulterklopfer bekommen, doch am Ende reichte es mal wieder nicht zu etwas Zählbarem.“

Entscheidend für die 20:17-Halbzeitführung sei gewesen, dass sich die Schwarz-Weißen „toll bewegten und im Angriff total flexibel agierten. Die Jungs waren gallig und griffig.“ Nicht ein einziges Mal führte der Liga-Primus.

Das änderte sich zunächst auch nicht in den zweiten 30 Minuten. Bis zwölf Minuten vor dem Ende lagen die Gastgeber immer noch in Front, doch innerhalb von 300 Sekunden wurde aus einem 30:27-Vorsprung ein 30:31-Rückstand. Fünf Minuten vor Schluss stand es noch 32:32-Unentschieden, doch in der Endphase hatten die Gäste den längeren Atem und feierten im 24. Spiel den 20. Sieg.

Wie schon so oft in dieser Saison gab die Langhoff-Sieben einen durchaus möglichen Erfolg noch aus der Hand. „Uns sind blöde Abspielfehler unterlaufen. Vorne haben wir die Tore nicht mehr gemacht und zwei Siebenmeter verworfen“, analysierte der Havixbecker Übungsleiter und stellte fest, dass in der entscheidenden Phase Brockhagen mit mehr Selbstvertrauen auf der Platte agiert habe. „Das ist aufgrund der Tabellensituation aber völlig normal.“

Die positiven Aspekte aus der ersten Halbzeit wollen die Schwarz-Weißen mit in die noch verbleibenden zwei Partien nehmen, „um die Spielzeit anständig abzuschließen“.

SW Havixbeck: Cassens, Jürgens – Frieling (9), J. Beumer (8), Schmidt (4), Leusmann (3), Lügering (3), C. Mühlenkamp (2), Wiesner (2), Brinkgerd, Lepke, Steens