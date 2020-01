Im Verfolgerduell der Handball-Landesliga hat der TV Friesen Telgte Federn gelassen. Gegen den TSV Ladbergen gab es am Samstagabend eine 26:28 (14:9)-Niederlage.

Das Duell Vierter gegen Fünfter sollte ein Vorspiel für das anschließende Public Viewing mit der EM-Partie Kroatien gegen Deutschland werden. Das traf ziemlich genau zu. In den Partien gab es Parallelen, wie sich erst in Telgte, später dann in Wien zeigte. In der Schlussphase gaben die Telgter den Sieg noch her - wie am Abend dann auch die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes in Österreich. Dabei hatten die Friesen die Partie lange Zeit im Griff.

„In der ersten Halbzeit hatten wir guten Zugriff, genauso, wie ich mir das vorstelle“, sagte TV-Trainer Björn Hartwig . Seine Mannschaft war von der ersten Sekunde an hellwach und führte nach zwei Minuten mit 2:0. Mit hohem Tempo setzte sie Ladbergen unter Druck, hinten vernagelte Tormann Jan Simon Tenholt mit etlichen Paraden den Kasten. Dann aber fand Ladbergen schnell ins Spiel. Beim 4:4 (10.) war es ein Duell auf Augenhöhe, beim 6:7 lagen die Gäste kurz vorn, bis zum 8:8 (18.) ging es hin und her. Dann zog der TV Friesen wieder an und führte zur Pause mit 14:9.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste, die schnell auf 14:11 und 15:12 verkürzten. Telgte fand aber noch Antworten und zog abermals auf fünf Tore davon (20:15/43.). Jetzt ging es in die richtige Richtung. Doch plötzlich gab es einen Bruch im Spiel der Gastgeber: Fünf Minuten lang trafen sie das Tor nicht mehr. Ladbergen nutzte das für sich aus und verkürzte auf 20:19 (47.). Die Friesen wehrten sich, der Ausgleich zum 22:22 (52.) ließ aber nicht mehr lange auf sich warten. Der TSV legte nach zur 22:23-Führung und hatte Oberwasser. All das, was den Gastgebern in der ersten Hälfte noch gelang, missglückte jetzt. Ladbergen stand den Telgtern immer häufiger auf den Füßen oder hing am Trikot. In einer heißen Schlussphase behielt der TSV die Nerven und machte den Sieg perfekt.

„Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir das Eins gegen Eins vernachlässigt“, kritisierte Björn Hartwig. „Am Ende war es ein Glücksspiel“, so der Coach. Die Lotterie hätte genauso gut für die Gastgeber ausgehen können. Ladbergen aber war in der entscheidenden Phase treffsicherer.

TV Friesen Telgte:Tenholt, Gerlach – Kohl (7/3), Dichtler (6/4), Flothkötter (3), Jung (3), Kostovski (3), Petzold (2), Krause (1), Kortenbrede (1), Langenberg, Müller.