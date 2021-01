Am Mittwoch kündigte der Handball-Verband Westfalen an, die Saison am 1. März fortsetzen zu wollen. Als Spieler und Trainer hat Thorsten Szymanski (SG Sendenhorst) langjährige Erfahrung im Handballsport. Im Kurz-Interview äußert er seine Bedenken, ob dieses Vorhaben gelingen kann.