Auswärts geht bei SW Havixbeck gar nichts

Der Tenor bei den Spielern des Handball-Landesligisten SW Havixbeck war am Sonntagabend nach dem 37:30-Heimsieg gegen den SC Münster 08 durchweg identisch: „Endlich haben wir wieder ein Spiel gewonnen.“ Sichtlich erleichtert standen die Protagonisten noch einige Minuten nach dem Schlusspfiff auf der Platte zusammen, genossen die Atmosphäre in der Baumberge-Sporthalle und diskutierten über das Geschehen 60 Minuten zuvor.

SW Havixbeck besiegt den SC Münster 08

SW Havixbeck besiegt den SC Münster 08

Das Team von Trainer Tom Langhoff feierte einen verdienten Erfolg und darf nach der letzten Partie des Jahres kurz durchatmen. Durch den vierten Saisonerfolg ging es hoch vom 13. auf den elften Tabellenplatz – mehr aber auch nicht. Insgesamt sieben Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Zwei Teams müssen mindestens absteigen.

Bei einem Blick auf die Tabelle fällt direkt eine Zahl auf: Die Schwarz-Weißen kassierten in den bisherigen zwölf Begegnungen 368 Gegentreffer. Eine „deutlich zu hohe Anzahl“, sagt der SWH-Coach und kommt zu dem Zwischenfazit, „dass wir in der Entwicklung unserer Deckungsarbeit stehen geblieben sind. Das Abwehrverhalten ist unterirdisch.“ Jüngstes Beispiel war die erste Halbzeit am vergangenen Sonntag, als Torhüter Arndt Cassens gleich 17 Bälle aus dem Netz holen musste.

Doch nicht alles war einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde schlecht. Die Habichte verfügen immerhin über den viertstärksten Angriff der Liga. Und noch mehr: Im Vergleich zur vergangenen Saison und zu den ersten ein, zwei Partien der laufenden Runde beobachtete Langhoff, „dass die Jungs disziplinierter agieren und die Angriffe strukturierter vortragen. Wir haben ein Konzept.“

Auffällig ist allerdings die eklatante Auswärtsschwäche. Sechs Partien – sechs Niederlagen! Der Havixbecker Übungsleiter stellte fest, „dass die jungen Spieler bislang noch nicht in der Lage sind, ihre Leistungen auch beim Gegner abzurufen.“ Das Selbstvertrauen in der gewohnten Umgebung, dem „Wohnzimmer Baumberge-Sporthalle“, sei deutlich größer. So habe die Münster-Begegnung gezeigt, „dass uns nur wenig aufhalten kann, wenn der Havixbecker Lauf erst mal einsetzt“.

Im Kampf um den Klassenerhalt sei es deshalb nach Ansicht von Tom Langhoff „sehr wichtig, dass wir so schnell wie möglich unseren Auswärts-Fluch beenden“. Der ehemalige Zeitligaspieler ist fest davon überzeugt, „dass wir dann auch nicht nur einmal in der Fremde punkten“. Der Start soll in der ersten Meisterschaftspartie des Jahres 2019 erfolgen. Am 11. Januar geht es zum Tabellenvorletzten Spvg. Hesselteich. Die Langhoff-Sieben steht dann direkt vor einem Vier-Punkte-Spiel im Kampf um den Ligaverbleib.