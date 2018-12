Lukas Ebbers erreicht und verfehlt Ziele

Als bei den Westdeutschen Jugendmeisterschaften in Wuppertal die Siegerehrung im Jungen-Doppel durchgeführt wurde, hätte ein Tischtennis-Talent aus Havixbeck eigentlich allen Grund gehabt, freudig dreinzuschauen. Lukas Ebbers gewann an der Seite von Linus Ripploh, Mannschaftskollege beim NRW-Ligisten 1. FC Gievenbeck, die Bronzemedaille. Doch die Freude hielt sich beim 17-Jährigen in Grenzen. Zu groß war noch die Enttäuschung, dass er einen Tag zuvor in der Einzel-Konkurrenz die Gruppenphase nicht überstanden hatte.

„Linus und ich hatten uns vor den Titelkämpfen das Erreichen des Halbfinales als Ziel gesetzt“, verriet Ebbers, der vor einem Jahr an der Seite seines Teamkameraden Lukas Bosbach noch Gold gewonnen hatte. Im Hinblick auf eine mögliche, erneute Teilnahme an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Juni nächsten Jahres, der 1. FC Gievenbeck würde als Titelverteidiger starten, sollte das Doppel Ebbers/Ripploh getestet werden. Mit Erfolg, denn erst in der Vorschlussrunde erwiesen sich die Vereinskollegen und späteren Goldmedaillengewinner Lukas Bosbach/Tim Artarov bei der 4:11-, 5:11- sowie 4:11-Niederlage als eine Nummer zu groß.

Über den Einzel-Wettbewerb würde Lukas Ebbers am liebsten den Mantel des Schweigens legen. „Es lief überhaupt nicht“, fasste der Schüler des Hildegardis-Berufskollegs in Münster seine Vorstellung in den drei Partien zusammen. Die 0:3-Auftaktniederlage gegen den anschließenden Gruppensieger Benno Pütz (1. FC Köln) kam überraschend. „Ich war zu Beginn noch nicht ganz da“, verriet der Havixbecker. Nach einem Vier-Satz-Erfolg gegen Dominik Weiß (Bayer 05 Uerdingen) kam es in der dritten Partie gegen Tobias Slanina (TTC Altena) zu einem „Endspiel“ um den Einzug in die Hauptrunde, denn beide Akteure hatten einen Sieg sowie eine Niederlage auf ihrem Konto stehen. In einer spannenden Begegnung ließ Ebbers im Entscheidungsdurchgang einen 5:3-Vorsprung liegen und verlor noch mit 8:11. „Einen Grund für die Niederlage habe ich jetzt immer noch nicht“, sagte der Havixbecker.

Bei seiner dritten und altersbedingt letzten Teilnahme an den Westdeutschen Jugend-Titelkämpfen hatte sich Lukas Ebbers, der erst mit zehn Jahren anfing Tischtennis zu spielen, vorgenommen, das Achtelfinale zu erreichen. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Das große Ziel heißt nun: Qualifikation mit dem 1. FC Gievenbeck für die nationalen Titelkämpfe.

„Im Moment sieht es gut aus.“ Mit 18:0 Punkten liegt der Verein an der Spitze der NRW-Liga Staffel eins. Doch bis zur erfolgreichen Titelverteidigung ist es noch ein weiter Weg. Dafür trainiert Ebbers drei- bis viermal pro Woche in Gievenbeck. Aufgrund des Doppel-Spielrechts schlägt der 17-Jährige auch noch in der Herren-Verbandsliga für die TTR Rheine auf. Aktuell reicht es zur Saisonhalbzeit zum dritten Platz. Der Rückstand zum Herbstmeister TTF Bönen beträgt lediglich einen Punkt. „Wir wollen versuchen, in die NRW-Liga aufzusteigen“, verrät Lukas Ebbers, dem noch eine lange Saison bevorsteht.