Beim Dreikönigsturnier (DKT) in Havixbeck folgen an diesem Wochenende (5. und 6. Januar) noch drei Einzelturniere. Am Samstag dürften sich wohl die meisten Zuschauer in der Baumberge-Sporthalle einfinden, denn schließlich stehen von 10.30 bis 17 Uhr der Frauen- und von 18 bis 22 Uhr der Männer-Wettbewerb auf dem Programm. Am Sonntag dürfen zum Abschluss dann ab 11 Uhr die A-Juniorinnen noch ihr Können auf der Platte präsentieren. Gegen 15 Uhr ist das 41. DKT dann Geschichte.

Bei den Frauen nehmen neben den Gastgeberinnen auch die beiden Landesligisten BSV Roxel und Ahlener SG, Bezirksligist GW Nottuln sowie die beiden Kreisligisten Borussia Darup und SG Ruhrtal teil. Titelverteidiger ist der Oberligist Vorwärts Wettringen, der in diesem Jahr fehlt.

Auch in der Männer 1-Konkurrenz geht der Vorjahressieger, Drittligist Ahlener SG, nicht an den Start. Zum überschaubaren Teilnehmerfeld zählen damit neben dem Ausrichter auch die gemischte Mannschaft der Student Sunblockers, der Landesligist TV Brechten sowie Verbandsligist VfL Bardenberg.

Bei der weiblichen A-Jugend kämpfen die JSG Havixbeck/Roxel, DHG Ammeloe/Ellewick, HSC Haltern/Sythen, GW Nottuln und SC DJK Everswinkel um den Sieg.