„Das ist für uns neu, nach einem Arbeitstag noch in der Meisterschaft gefordert zu sein“, verrät der SWH-Coach. „Die weite Anreise soll sich lohnen, denn wir werden keinesfalls eine Kaffeefahrt unternehmen.“

Sechs Tage nach dem zweiten Platz beim 41. Dreikönigsturnier (DKT) wollen die Schwarz-Weißen den Aufwärtstrend in Ostwestfalen fortsetzen. Durch den 37:30-Heimsieg knapp vier Wochen zuvor gegen den SC Münster 08 verbesserte sich die Langhoff-Sieben mit 8:16 Punkten auf den elften Platz. Zwei Ränge dahinter ist der nächste Gegner zu finden. Die Spielvereinigung Hesselteich kassierte beim Aufsteiger Vorwärts Gronau zuletzt eine 27:36-Auswärtsklatsche und holte sämtliche sechs Zähler vor heimischem Publikum.

„Wir treffen auf eine sehr robuste und eingespielte Mannschaft“, weiß der Havixbecker Übungsleiter zu berichten. „Wir wollen den Schwung aus der 08-Begegnung mitnehmen. Gerade die Leistung in den zweiten 30 Minuten war sehr überzeugend.“

Aufgrund eines hartnäckigen Darm-Infektes fehlte Tom Langhoff am vergangenen Samstag beim eigenen DKT. Der am Kreuzband verletzte Kapitän David Weiper vertrat ihn auf der Bank. „Ich habe mich mit David sowohl während des Turniers als auch am Dienstag im Rahmen des Trainings ausgetauscht und bin über den Auftritt meines Teams informiert.“

Apropos Training: Nach der Übungseinheit am Dienstag musste der SWH-Trainer einen schwer verletzten Spieler beklagen. Jonas Lügering blieb in einem Zweikampf unglücklich am Trikot von Max Beumer hängen und zog sich einen Bruch der linken Mittelhand zu. Der Rückraumspieler bekam Gips und steht zwischen drei und vier Wochen nicht zur Verfügung. „Das Fehlen von Jonas schmerzt, denn er ist gerade in Eins-gegen-Eins-Situationen sehr stark“, so Langhoff. Beim Hinrunden-Finale steht außerdem Christopher Wiesner aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.