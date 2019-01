Neun Tage nach dem letzten Hinrundenspiel gegen die Spvg. Hesselteich und sechs Tage vor dem Rückrundenauftakt bei der TG Hörste steht für die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck am Sonntag (20. Januar) die Pokal-Vorrunde des Kreises Münster auf dem Programm.

In der Baumberge-Sporthalle treffen die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff zunächst um 12 Uhr auf den Liga-Konkurrenten SC Münster 08. Ab 13.30 Uhr kommt es zum Duell mit dem Kreisliga-Zwölften HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Die beiden Gäste-Mannschaften stehen sich dann noch um 15 Uhr gegenüber. Der Gruppensieger qualifiziert sich für das Final Four. Die Endrunde haben bereits Sparta Münster (Bezirksliga), der TV Friesen Telgte ( Landesliga) sowie die HSG Preußen/Borussia Münster (Kreisliga) erreicht.

„Ich bin froh, dass wir keine Pause haben“, sagt der Havixbecker Übungsleiter. „Es wird einiges ausprobiert. Spieler werden in den beiden Begegnungen auch einmal auf für sie ungewohnter Position zum Einsatz kommen.“ Das Ergebnis habe, so Langhoff, „nicht die erste Priorität. Vielmehr sollen sich die Jungs für die Rückrunde einspielen.“ Acht Zähler holten die Schwarz-Weißen aus den ersten 13 Meisterschaftsspielen. Der vorletzte Tabellenplatz ist die Folge. „Wir haben einige Punkte liegen gelassen und müssen uns in dieser Hinsicht definitiv steigern.“

Trotz der angekündigten Experimente wollen die Gastgeber den Heimvorteil natürlich nutzen, um in die Endrunde einzuziehen. Zumal aus 08-Kreisen zu hören war, dass der Verein aus der Domstadt angeblich nur mit der zweiten Mannschaft, die Platz vier in der 1. Kreisklasse belegt, nach Havixbeck reisen wird.

Im Vergleich zur Hesselteich-Partie kehrt Christopher Wiesner in den Kader zurück. Ein Fragezeichen befindet sich noch hinter dem Einsatz von David Brinkgerd, der in dieser Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. „Wir werden kein Risiko eingehen“, stellt Langhoff klar. Moritz Stumpe fehlt aufgrund von Nackenproblemen.