„Natürlich ist man nicht eingespielt, aber man hätte sich besser verkaufen können.“ Florian Bußmann legte den Finger in die Wunde. Der Kicker des SV Bösensell flog mit seinem Team am Samstag bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften in Nienberge raus. Das war nun aber keine Schande: Nur drei Feldspieler der Ersten waren an Bord, der Rest wurde aufgefüllt mit Spielern der Zwoten. Dass es da ab und an hakt, war wohl klar. Zum Start gab‘s ein 1:2 gegen C-Ligist Teutonia Coerde. Trotz passabler Leistung und aufgrund zweier doofer Gegentore. Gegen den Klub Mladost zeigte Bösensell zunächst die „fünf besten Minuten des Turniers“ (Bußmann), vergeigte jedoch eine 2:0-Führung. Am Ende hieß es 2:2. Gegen den SC Nienberge (1:3) und den SV Mauritz (0:4) war schließlich die Luft raus.

Mehr Luft hatte indes B-Ligist SW Havixbeck. 3:2 schlug SWH den ESV Münster, 4:3 den TuS Hiltrup, gar 5:0 BW Greven. Gruppengegner Ems Westbevern war erst gar nicht angereist. Die Zwischenrunde am kommenden Samstag (26.1.) ist somit erreicht. Für Coach David Bussmann ein runde Sache. „Das war eine gute erste Einheit“, lobte er sein Team. Schließlich steht das noch gar nicht im Saft und hat den Trainingsauftakt erst noch vor sich hin. Toll war die Moral: Gegen den ESV drehten die Habichte einen 1:2-Rückstand, gegen Hiltrup lagen sie erst 1:3 hinten.

Auch GS Hohenholte ist am Samstag dabei. Die Truppe qualifizierte sich mit drei Siegen am Sonntag problemlos für die Zwischenrunde. GW Amelsbüren (3:1), Wacker Mecklenbeck (2:1) und die SG Selm (4:1) waren keine Gegner.